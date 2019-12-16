台中市府表示，交通部的做法違背行政常理，漠視中市府與彰化縣政府長期的溝通努力，呼籲交通部不要以政治黨派作為交通建設的審查標準，卡住中台灣的發展，悖離中部民眾的期待。（盧金足攝）

備受中彰地區期待的台中捷運延伸到彰化案，台中市府提送「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」至中央審查被退回，市府16日質疑，交通部次長黃玉霖主持會議，違反行政常理邀請非提案單位的彰化市公所列席，接受彰化市長林世賢提出東移新路線方案，漠視台中市府與彰化縣府長期努力，卡住中台灣的發展。這場會議是否涉及政治操作？市府直言「太不尋常！」

交通部針對市府提送「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」舉行審查會議，主持會議的交通部次長黃玉霖以彰化市長林世賢於會中臨時提出未經評估，且非正式提報程序的全新路線方案，以「地方仍有不同意見」為由退件。

交通局長葉昭甫表示，台中捷運綠線延伸彰化案，2012年由台中市府起案，8年歷經三任縣市首長的努力，交通部今年5月召開會議審查「捷運綠線延伸線可行性研究報告」，當時審查委員考量延伸線機電系統相容難度較高以及運量預測等議題，請市府再詳實檢核與評估相關機電系統單價與規畫參數，市府9月30日依審查意見完成報告書修正，再次提報交通部審議。

交通部13日再度舉行委員會審查，市府指出，主持會議的黃玉霖罕見違反行政常理邀請非提案單位的彰化市公所列席，並接受以彰化市長林世賢於會中突然提出東移新路線方案的作法，列席的台中市政府、彰化縣政府與部分審查委員均一陣錯愕。

而且，經過冗長的討論過程，黃玉霖裁定退請台中市政府、彰化縣政府及彰化市公所應進一步協調整合後再提報。在選前敏感時間，台中捷運延伸彰化的路線遭阻，是否會引發政治效應引發關切。

市府說，台中、彰化兩縣市政府有共識的捷運綠線延伸彰化路線方案，配合彰化縣政府推動的「金馬東路跨烏溪橋梁計畫」，採鐵公路共構型式橫跨烏溪，橋梁計畫完成評估。

此外，彰化縣境內的規畫路線配合縣府「擴大彰化市都市計畫草案的內容，沿道路最寬、土地取得較容易的60米金馬綠園道為最優先路廊，節省跨橋的成本經費外，減少徵收私人土地，可配合未來都市計畫的發展。

交通局表示，彰化市公所於2019年8月曾函文建議捷運綠線延伸彰化路線東移，改由高鐵路一段跨越烏溪進入彰化縣境內，但該方案與過去彰化縣政府的規劃不同，為慎重起見，彰化縣府於9月9日正式邀集彰化市公所協調，並決議「因捷運綠線延伸彰化之路線是台中市政府歷經多次協商並有共識，仍建議維持原路線方案；至於彰化市公所所提之意見，縣府表示尊重，並同意納入彰化縣整體路網規畫參考。

市府強調，彰化市公所罔顧與彰化縣府9月的會議決議，於13日的審查會議逕自提出另外2條路線方案，甚至與其8月所提建議內容不同，該倉促提出且未經嚴謹評估運量、工程、財務可行性的方案，會議主席竟也同意納入審查會議中討論，導致審查會議無法聚焦，造成捷運綠線延伸計畫被退回。

「13日的審查會議很不尋常！」葉昭甫出表示，交通部過去的審查均由提案單位出席說明，這次卻破例邀請非提案的彰化市公所列席，審查過程中主席不斷詢問彰化市公所的意見，罔顧市府與縣府代表，令人不解。

葉昭甫強調，地方政府提送捷運路線，都需依照「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定來撰寫可行性計畫書，是很嚴謹的審查過程，不應該是隨便拿出幾張路線圖就可以申請幾百億的捷運計畫，不理解交通部為何能接受這樣的作法，漠視台中市政府、彰化縣政府長期的溝通努力。

(中時 )