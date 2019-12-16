新塔台園區，16日上午正式啟用，由交通部長林佳龍（左三）、桃園市長鄭文燦（右三）、民航局長林國顯（左二）、桃園機場公司總經理林祥生（右二）、民航局副局長何淑萍（左一）、民航局飛航服務總台總台長黃麗君（右一）等人共同主持。（陳麒全攝）

歷時3年多，總計畫經費12億7000萬元的桃園機場新塔台園區，16日上午正式啟用，由交通部長林佳龍親自出席主持啟用儀式，也在新塔台前拿出手機自拍。（陳麒全攝）

歷時3年多，總計畫經費12億7000萬元的桃園機場新塔台園區，在民航局飛航服務總臺縝密的規劃，進行演練、系統測試、新舊塔臺轉移作業，及航管系統平行試運轉後，16日上午正式啟用，由交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等人共同主持啟用儀式。未來可以滿足桃園機場至民國120年，每天航機起降1100架次的服務容量。

新塔台園區啟用儀式16日上午11時在園區大廳舉行，由交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、民航局長林國顯、桃園機場公司總經理林祥生、民航局副局長何淑萍、民航局飛航服務總台總台長黃麗君等人共同主持，現場也邀請了前民航局長張國政、尹承蓬及航管退休人員出席，還有桃園市復興區三光國小學童特別在儀式開始前表演獻聲祝賀。

桃園市長鄭文燦在致詞時表示，新塔台園區改善了航管員工作環境的硬體及休息設施，航管員的工作專業性強、壓力高，各國都想挖角航管人才，未來應該朝向調整待遇努力，讓最優秀的航管人才留在國內服務。

交通部長林佳龍表示，感謝民航局、飛航服務總台、設計施工廠商的配合，在期限內完成塔台園區，飛航服務總台全體人員在全天候作業下，仍舊能夠無縫接軌新舊系統，讓新塔台順利圓滿啟用。

桃園機場舊塔台於民國68年2月26日啟用，至今年運作剛好40年，桃園機場航機起降數量，由開航初期每天不到100架次，至今年每天平均達730架次，成長了8倍。為滿足機場未來航行量成長，及建設支援塔臺作業之整體園區，民航局從101年推動桃園機場塔台暨整體園區新建工程，項目包括65公尺高的新塔台及附屬群樓。

民航局長林國顯局表示，所有線上值班航管同仁在繁忙的班務之外，還要分批接受新系統訓練，必須感謝大家的投入與群策群力，桃園機場是台灣重要門戶機場，提供機場管制、航空氣象及助航服務的塔台園區正是飛航安全的重要守護者。新塔臺啟用後，舊塔臺將功成身退，新塔臺接續飛安重責大任，也象徵著桃園機場飛航服務邁向了一個新的里程碑。

(中時 )