開幕會上邀請唐寶寶換上印有畫作的T恤走秀。（許哲瑗攝）

不少唐寶寶展現豐富創作能量，配色大膽且多元，讓人驚艷連連。（許哲瑗攝）

畫作象徵唐寶寶心中的快樂與喜悅。（許哲瑗攝）

展期至20日止，上午9時至下午5時，值得一看。（許哲瑗攝）

這次共展出約200件作品。（許哲瑗攝）

新北市社會局與唐氏症基金會合作，16日起在土城小作所展出「唐寶寶的16堂繪畫課」藝術展，邀集20多位唐氏症患者共同創作出200多幅畫作，筆觸天馬行空、繽紛多彩，猶如時下流行的「秘密花園」繪本，充滿神秘感，更象徵唐寶寶心中的快樂與喜悅，展期至20日止，上午9時至下午5時，值得一看。

繪畫老師林安諭指出，參展的唐寶寶年齡層跨及15歲至30歲，卻受限於生理障礙，課程最初設定為5歲幼童程度，連最簡單的背景塗色，都得耗費1小時才能完成，因此前8堂課得先事先準備好材料，以複合式媒材讓唐寶寶進行著色與黏貼。

待孩子們著色時間縮短，可記住教學內容與技巧，課程升級為7歲小學程度，唐寶寶須掌控水份與運筆方向，用水彩筆直接繪出黑色的剪影圖形，畫出區塊漸層，還需自己看圖觀察，繪製出新的圖樣，畫作更加精緻，不少唐寶寶展現豐富創作能量，配色大膽且多元，讓人驚艷連連。

林安諭憶起最深刻的印象說，有堂課教畫螢火蟲，隔次上課時，一位學生拿著一張從報紙上剪下來的螢火蟲圖案，要老師在上頭簽名，並將這份紀念當成珍貴收藏，「從這些孩子身上看見最純真的貼心，這是我在教學過程最享受的事。」

「繪畫為他們建立信心！」唐寶寶思穎個性害羞，剛開始學畫時，老師畫什麼她就跟著畫，經過老師耐心教導，她開始加入一些自己喜歡的圖案，也慢慢抓住創作的小技巧，從繪畫獲得信心，她起初來到土城小作所時，連打招呼都不敢，經過半年課程，已會主動和同學老師說再見，咬字也更清楚，甚至用簡單的詞彙稱讚別人。

(中時 )