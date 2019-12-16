中興5G雙模旗艦手機明年初上市 中興港股漲逾2％ 15:372019/12/16 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中興通訊16日宣布正式發布5G雙模旗艦中興天機Axon 10s Pro 5G，搭載最新高通驍龍865芯片，全面支持SA/NSA雙模5G網路，預計將於2020年年初上市。 中興通訊港股下午升逾2％，漲2.62％，報23.5港元；陸股也升1.05％，報人民幣（下同）33.55元。 中興通訊終端事業部總裁徐鋒透露，明年中興將在全球範圍內發布近10款5G手機，推出15款以上5G終端產品，國內市場全系產品進擊5G。第一季將推出3,000元以內的5G手機。 (工商 ) #5g #中興 #手機 #通訊 #產品 也許您會感興趣 推薦閱讀 凱基投顧：台股2020上看13,300點 04:102019/12/12 證券．權證 《半導體》初期均價逾50美元，聯發科明年Q2再推2款「天璣」 09:092019/12/12 財經 貿協攜ICT巨擘WITSA簽備忘錄 可分享資通政策制定 20:482019/12/12 財經 中興高中運動會 興高領航、共創輝煌 19:202019/12/13 體育 領先高通推5G晶片 台一哥重返榮耀 09:012019/12/14 財經 陸釋5G商機 台產業鏈擁利基 04:092019/12/14 焦點新聞 陸掀5G海嘯 專家：台商有機會 04:092019/12/14 焦點新聞 5G助威 兩岸搶攻智慧醫療 04:092019/12/14 焦點新聞 5G向錢衝 台供應商迎大利多 04:092019/12/14 焦點新聞 報告：2025年陸5G用戶 將破8億人 04:092019/12/14 全球財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 年關近…驚傳裁員？宏達電回應了 - 財經 - 時報資訊 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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