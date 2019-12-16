中興通訊16日宣布正式發布5G雙模旗艦中興天機Axon 10s Pro 5G，搭載最新高通驍龍865芯片，全面支持SA/NSA雙模5G網路，預計將於2020年年初上市。

中興通訊港股下午升逾2％，漲2.62％，報23.5港元；陸股也升1.05％，報人民幣（下同）33.55元。

中興通訊終端事業部總裁徐鋒透露，明年中興將在全球範圍內發布近10款5G手機，推出15款以上5G終端產品，國內市場全系產品進擊5G。第一季將推出3,000元以內的5G手機。

(工商 )