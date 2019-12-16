白冰冰、陽帆與曾治豪等多位藝人出席新北市元旦晚會「愛你愛你2020歌廳秀」記者會

白冰冰、陽帆16日與曾治豪等多位藝人出席新北市元旦晚會「愛你愛你2020歌廳秀」記者會，白冰冰憑藉多年演藝圈好人緣邀來昔日歌廳秀黃金陣容，當天歌廳秀五虎將她、陽帆、沈文程、張秀卿與葉啟田將率領多位藝人，帶領觀眾重溫昔日榮景，她表示：「最感動的是大家一呼百應，因為我們開創第一場新年歌廳秀。」她預告當天砸大錢治裝，「賺的錢都不夠。」會準備2到3套禮服，一定帶給觀眾最棒的視覺享受。

白冰冰演出服裝一向以華麗著稱，她笑說：「早期一檔秀10萬，我治裝花20萬，但那時全台有秀，當年我就出手買下30萬孔雀裝，不過台灣一圈歌廳秀巡演下來，還是有賺錢。」她有感而發，「我老實講，不管是台北市政府，還是新北市政府，何時有本土藝人空間？這一次與其說是新北市政府關心本土藝人，倒不如說，他們在兌現當年選舉對老人家的承諾，不錯！」她也忍不住感嘆，「一個鄧紫棋大概是我們所有人價格，人家聲光燈效我們怎麼比，只能用人海戰術。」

白冰冰（右三）預告「愛你愛你2020歌廳秀」元旦晚會超精采。（盧禕祺攝）

與白冰冰一起主持中視《我愛冰冰Show》的陽帆，相當期待當天元旦演出，「以前秀場大家會提到一點腥羶色，但因為電視的洗禮，大家方向展現得比較清楚，當天一定很搞笑。」他透露自己手邊目前僅主持《我愛冰冰Show》，「工作對我來說沒什麼特別意義在，畢竟我已經工作這麼多年了，之前3年多算是半退休，這次重回《我愛冰冰Show》，如果有一天結束了，就讓它自然結束掉，我心態調整得很好。」

陽帆愛女陳妤安（Angelina）近年出道，他沒有綜藝老大哥的武斷，反而對家長的角色定位清晰，「我現在完全不能給她建議，因為她21歲已經長大了，她有自己的打算，會由公司跟媽媽全部處理；她未來的音樂跟道路，我完全不能給她意見，會有代溝。」不過他也強調，「很多人都不會照顧自己的老婆或小孩，覺得演藝圈不好走，想讓他們知難而退，但我覺得有能力多照顧，就要多照顧。」他笑稱自己會用很間接的方式，默默利用手邊資源關心女兒，女兒對他的付出也點滴在心，前陣子還特別寫了一篇文章表達對爸爸的感謝。

(中時 )