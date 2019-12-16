東南亞觀光近年來蓬勃發展，已成為國人最愛去的旅遊勝地之一，僅次於日本、中國、香港與韓國等地點，而風景優美氣候宜人的度假小島，更是新婚蜜月、自由行或是團體旅遊時必定列入的考量選項，來猜猜看：現在東南亞最棒的度假島嶼是哪？如果憑直覺回答峇里島或是長灘島，那你就答錯囉！根據旅遊界指標性獎項──金質旅遊獎最新公布的資訊，2019最優質的東南亞度假島嶼，是位於越南，素有「珍珠島」之稱的富國島。

迎賓下午茶 吃下越南獨有的愜意

一下飛機，直接前往輕快舒適的SORA&UMI享用英式三層下午茶點。來越南必吃的法國三明治、東南亞風味的鮮蝦生春卷、香濃精巧小蛋糕、現烤司康等等甜鹹兼具的小點，再來壺溫暖的熱茶或咖啡，不但可以舒緩航程中的疲憊，還可以與旅伴共享幸福時光，挑高的用餐空間，極具特色的店內風格，手機拿出來，網美照拍好拍滿。

洲際酒店下午茶。 圖/盈達旅遊提供

五星級的飯店專屬沙灘 享用魅力晚餐

此次入住的飯店特別提供五星級的富國島長灘洲際渡假酒店供君挑選，位於富國島西邊的長灘洲際渡假酒店，在傍晚時分可以在無邊際游泳池和高空酒吧，觀賞富國島最美的夕陽絕景， 360度怎麼拍都好看，旅程後想要留下滿滿足跡與美照的你，絕對別錯過。

在星空佈滿星光時，享用盈達旅遊特別安排魅力晚餐，最新鮮的創意料理滿足你挑惕的味蕾。

洲際酒店海鮮拼盤主廚魅力晚餐。 圖/盈達旅遊提供

淺海床地形 成就浮潛勝地

海岸線長達150公里的富國島，外海的海床深度較淺，海域的生態保存相當完整，珊瑚礁周圍棲息著各式各樣不同種的魚類與其他海洋生物，如果你也愛好浮潛這項活動，只要戴好浮潛面鏡與呼吸管，再穿上救生衣，就可以潛入這片蔚藍海域，在海洋中盡情探索。

駕著獨木舟 來一場生態巡禮

富國島內山巒綿延，覆蓋其上的是恣意生長的原生森林，各處都是翠綠，組成生機盎然的生態系，如果不想打擾居住於此的動植物好朋友，又想就近觀察他們的原始風貌，那麼自駕獨木舟探險會是不錯的選擇，你可以靜悄悄地駛進森林裡，欣賞這片山水一線間的水鄉風光。

若想就近觀察富國島生態環境，獨木舟是個很棒的選擇。 圖/盈達旅遊提供

原始的市集 活力洋溢的漁人碼頭

當地的涵寧漁村是個古老的魚貨市集，大清早便有清晨捕上岸的新鮮漁品被送來這裡銷售，此起彼落的吆喝聲、叫賣聲，在人聲鼎沸的市集中令人覺得這片世外桃源格外清幽寧靜，簡樸的漁村讓你也融入了當地生活，為著單純的小事情開心一整天，讓身心都放鬆開來。

五天四夜的探索行程 盈達旅遊為你精心打造

看準富國島唯美風景背後的觀光潛力，盈達旅遊特別規劃了「花岩巧嶼‧水漾富國」五天四夜當地生態探索之旅，其中便涵蓋浮潛活動、祕境探險、涵寧漁村市集觀光、海星沙灘巡禮等精彩行程，旅遊期間入住服務頂級的富國島長灘洲際度假酒店，若是兩人結伴同行，第二人的早鳥優惠價最高可省五千元，趕緊上網預約，為自己規劃一趟充滿驚奇的祕境之旅吧！

(中時電子報)