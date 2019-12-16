美國對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）今天敦促北韓回應談判提議，並批評平壤的要求充滿敵意並且毫不必要，強調華府願意商討「所有攸關利害關係的議題」。

北韓堅持美國於2019年年底前做出最新讓步，否則北韓將採取沒有明說的「新道路」。

今年2月在越南河內的川金二會破局後，非核協商就幾無進展。平壤當局最近幾週一連串武器試射，與美國總統川普你一言我一語的互槓，更讓外界憂心兩方將捨棄去年展開的外交路線，重回針鋒相對的老路。

昨天抵首爾的畢根告訴記者，這些話「我們早就全聽過了」，並說北韓在聲明中「對美國、大韓民國（南韓）、日本及我們在歐洲的朋友使用的語調，令人遺憾。這些內容充滿敵意且負面，沒有這樣的必要」。

畢根在與南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳共同舉行的記者會上說：「美國沒有期限，只有目標。」

畢根表示，美國「完全意識到，北韓未來幾天有龐大潛力來執行大規模挑釁行為」。他補充說：「而這樣的行為對成就朝鮮半島的永續和平是最沒有幫助的。」

他直接向「我們在北韓的對口人員」喊話說：「讓我們做好分內之事，讓我們把這件事搞定，我們人在這裡，你們知道如何聯繫我們。」

平壤昨天表示再度成功在衛星發射場進行測試，這次測試意在「約束和壓制美國核威脅」。

畢根表示：「不必非得這樣，現在還不太遲。」他說：「我們提出各種創新方式來推動可行步驟，增添協商靈活性，以達到符合雙方目標的平衡協議。」

(中央社)