財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會在前年6月29 日被黨產會認是國民黨附隨組織案，經3家基金會向台北高等行政法院（下稱北高行）提出行政訴訟，11月29日北高行承審法官認定黨產條例有違憲疑慮，已向大法官聲請釋憲，並裁定全案在大法官作成解釋前，停止相關訴訟程序。

國民黨指出，這是第3起黨產會處分案，遭行政法官聲請釋憲案，理由都認為黨產條例有違憲疑慮；此舉也創下中華民國法治史的紀錄。在行憲紀念日前夕，對於黨產條例讓這麼多組法官本於專業提出釋憲，已創下歷史紀錄，也可證明蔡政府挾一黨在國會過半的優勢，如何胡作非為、違法違憲，清算其他政黨，台灣人民能容許此種政黨繼續執政嗎？

國民黨說，因黨產條例涉及違憲，遭行政法院法官拒絕作為審判依據，這次並非首例。早在107年8月2日已有最高行政法院法官，就中央投資股份有限公司、欣裕台股份有限公司被黨產會認定國民黨附隨組織的行政訴訟，以黨產條例有違憲之疑義，裁定停止訴訟程序，並向大法官聲請釋憲。

此外，婦聯會被認定為國民黨附隨組織的行政訴訟案，北高行承審法官也在今年3月4日裁定停止訴訟程序並向大法官聲請釋憲。

國民黨說，到目前已有三件行政訴訟向大法官聲請釋憲，創下中華民國法治史紀錄，而且承審法官所提的釋憲聲請書內容，都認為黨產條例違反權力分立原則、正當法律程序原則、平等原則、法律不溯及既往原則及法律明確性原則，即違反憲法第1條、第2條、第7條、第3條及增修條文第5條第5項，就可此見，黨產條例確實存在違法違憲之虞，不應用來作為判決依據。

國民黨說，黨產會以涉及違法違憲的黨產條例，對國民黨或友好國民黨的法人組織、團體進行處分，不存在正當性、適法性，呼籲黨產會應主動停止後續作為，靜待大法官解釋，以避免後續作為再次涉及違法違憲，國民黨也相信司法是正義最後一道防線，大法官們將會做出正確的解釋，以捍衛憲法尊嚴及維護憲政秩序，相信中華民國憲政史上也將寫下紀錄。

(中時 )