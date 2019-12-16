廠商將汙泥隨意傾倒後，甚至直接抽取地下水直接衝入河川，汙泥總計高達10955.46公噸。(彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

遭隨意傾倒的食品汙泥不斷滲出黑水並散發濃濃惡臭。(彰化地檢署提供／吳建輝彰化傳真)

今年6月彰化芳苑、埤頭等多處農地遭推置大量不明廢棄物，不斷滲出黑水並散發濃濃惡臭，彰檢獲報後組成專案小組偵辦，發現台灣卜蜂公司南投場的蕭姓協理等人竟與回收業者勾結，以不實清運三聯單及關閉GPS等方式，規避稽查亂倒汙泥，彰化地檢署近日偵查終結，將掮客、清運不法業者及食品廠相關人員依違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴。

檢警查出，有機肥業者涉嫌與清運公司，以不實清運三聯單及偽造行車紀錄器，甚至關閉PGS等方式躲避環保機關查緝，將汙泥推置在彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉、溪州鄉及臺南市柳營區等共計11處，甚至有一處竟然直接抽取地下水直接衝入河川，汙泥總計高達10955.46公噸。

檢方調查，卜蜂公司南投肉品加工廠因產出大量食品加工污泥，再利用福茂有機肥料公司無法負荷處理量，卜蜂公司蕭姓協理指示下屬與陳姓清運業者、黃姓仲介等人勾結，福茂公司再以「再利用機構」為掩飾，收取食品加工污泥處理費，卻將污泥透過仲介交清運業者隨意棄置。

專案小組7到10月間共計8次偵查行動，搜索10處所，動員的檢警共199人次，帶回羈押犯嫌12人同時查扣業者不法所得約1千５百萬元，除了追出所有犯罪所得外，最重要的是要求不法業者將環境恢復原狀。

最後黃姓清運業者(42歲)因犯後狡辯企圖脫罪，彰化地檢署請求法官從重量刑求刑5年有期徒刑，卜蜂公司蕭姓協理(44歲)及相關人員具體求刑2年6個月，並對違法業者討回不法所得，也要求卜蜂公司將傾倒廢棄物之農地，依環保局要求恢復原狀，並支付公庫3百萬元公益捐。

(中時 )