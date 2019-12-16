自由市場頭號猛將安森尼阮棟(Anthony Rendon)最後7年2.45億美元簽約天使，他沒有選擇隔壁30哩外的洛杉磯道奇，那是因為他低調樸素的性格。阮棟在加盟記者會帶著妻女表示：「我們家大概沒辦法適應好萊塢的生活方式。」

阮棟出身於德州休士頓，今年世界大賽打敗家鄉球隊太空人，讓他聲名大噪，但他生性不喜誇耀。「大家講到洛杉磯，肯定會想到好萊塢五光十色的生活，還有一大群狗仔隊。道奇是有能力爭冠的球隊，只是我和家人都偏好平靜的生活。」

雖然幾年前從安納罕天使改名為洛杉磯天使，其實天使的主場仍然在安納罕，阮棟認為那裡是跟好萊塢完全相反的地方。由此可見阮棟在這方面的性格跟新隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)一模一樣，大谷翔平也不是愛搶鏡頭的人，相信他們可以處得很好。

國民隊奪冠造訪白宮時，阮棟缺席，有媒體以為他在抵制總統川普(Donald Trump)，其實是誤會一場。阮棟說：「我是德州人，你們應該猜到我是幫哪邊的(德州是共和黨票倉)，我超想去的。當初說好是星期三，結果臨時提前到周一，我來不及抽身。」阮棟笑說：「今年春訓時，總統說好要找我和齊瑪曼(Ryan Zimmerman)、小史(Stephen Strasburg)一起打小白球，結果總統放我們鴿子，這算是我小小的報復吧。」

(中時電子報)