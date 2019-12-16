繼聖誕點燈、約會聖誕PA後，縣府21日在新瓦屋客家文化保存區接力舉辦「耶誕Party Go好玩」活動！縣長楊文科等人16日戴聖誕帽和耶誕頭飾，邀請大小朋友當天來同樂，12歲以下兒童耶誕變裝，有機會獲得3D眼鏡喔！

楊文科表示，「耶誕Party Go好玩」21日上午10點半起由青農市集、13好市集揭開序幕，下午有免費乘坐的森林小火車、耶誕市集、兒童限定「耶誕變裝秀．換3D眼鏡」，還有「耶誕派對」等豐富精彩的耶誕饗宴。

文化局長田昭容說，「耶誕派對」有24個團體精彩表演接力秀，邀請Mr.One Cajon木箱鼓音樂搖擺、享樂10弦樂團、風客樂團、孩子王劇團兒童魔術show，及民歌大咖王夢麟帶來木棉道等膾炙人口的民歌壓軸，讓大家一起重溫美好的青春歲月。

文化局表示，當天上午10點的綠禾塘．翔頂咖啡，另有「阿ㄇㄚˋ的糖球」創意咖啡限量免費體驗，18日開始報名，電洽：03-6683510或親洽門市。21日活動詳情請上FB「竹縣go藝思」粉絲專頁或文化局官網查詢。

(中時 )