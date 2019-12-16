聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（UNFCCC COP25）12月2日在西班牙舉行，我國今年無法以締約方參與討論，會議期間有13個友邦接連聲援我國，除了教廷與尼加拉瓜，外交部政務次長謝武樵說明，因為教廷的特殊立場，一向不會致函或講話，而尼加拉瓜雖然未表態支持我國，但有參與12月8日的外交酒會，並談到未來實質的合作。

據環保署提供資料顯示，會議期間相繼有吐瓦魯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、貝里斯、海地、宏都拉斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、史瓦帝尼及瓜地馬拉等13個我國友邦以執言或致函方式，呼籲不應排除台灣在聯合國氣候變化綱要公約會議活動。

另外還有包括英國、西班牙、匈牙利、葡萄牙、智利、厄瓜多、墨西哥、約旦、立陶宛、巴西、瑞典、德國等友我國的國會議員以致函公約秘書處、向行政部門質詢或公開貼文等方式，支持我國實質參與。

環保署署長張子敬表示，我國為非聯合國會員國，不能參加締約因此未能參加，過去會以NGO的名義報名赴會場參與會議，但受到國際情勢影響，無法報名或是報名後不能參加某些會議。因此，在COP25期間，行政院代表團舉行42場次雙邊會談，包括張子敬主持共有16場次，說明溫室氣體減量目標、再生能源等，並接受德國之聲、ABC日報、道理日報等專訪，介紹減碳目標等，希望表明「Combating Climate Change , Taiwan can help」（氣候變遷台灣可幫忙）的立場。

(中時 )