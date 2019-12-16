農委會副主委陳添壽今（16）日出席南投縣仁愛鄉「新生圳成，互助富農」互助村、新生村納入南投農田水利會灌區暨中原1號圳隧道通水典禮，親自頒發互助村、新生村納入南投農田水利會事業區域(灌區)核定函予南投農田水利會，在數百名當地農民歌聲及部落舞蹈通水慶典中，陳副主委轉動水閘門，隧道貫通後滿佈玫瑰花瓣的水源緩緩自水門流入灌溉渠道再引入農田，象徵互助村、新生村的灌溉正式由南投農田水利會提供服務。

農委會表示，在蔡總統上任前，全國68萬公頃可供糧食生產的農地中，僅有31萬公頃在水利會灌區，僅占46％。灌區外的農友要自己解決灌溉問題，除了面臨缺水風險，用水成本高也是農友們的煩惱，這些因素都直接影響當地農業產量、產值。在蔡總統上任後，農委會在2016年提出「擴大農田水利會服務範圍」政策，由該會提供工程及水利會會費經費補助，透過與農田水利會一同協力合作，將水利會服務範圍擴大，讓更多農民享有穩定的灌溉水源，此項政策相標期可達成農業水資源有效利用，並可提升糧食自給率及吸引青農回鄉，改善農村人口、經濟結構。在農委會與水利會的努力下，2017年度到今年底，納入水利會灌區已超過4,500公頃。

農委會指出，今天納入灌區的新生村、互助村計120公頃農地，中原、眉原及清流部落農民所生產「川中米」、青梅、檸檬和楊梅（三酸產業）全國聞名。在納入灌區前，因為部落農地位在水利會灌區外，排灌設施興修、災搶均無法及時到位，影響農業生產，在該會籌編中原一號圳隧道經費與南投農田水利會克服隧道施工種種困難的兩年努力下，終於在今天順利貫通，除了代表著政府對部落的重視，更可為部落帶來穩定的灌溉用水。

農委會強調，中原、眉原及清流部落納入水利會灌區的另一個重大意義是「第一個原鄉部落納入水利會灌區的成功案件」。納入水利會灌區的要件是一半以上的農民要有意願納入灌區，也要遵守水利會配水的灌溉秩序。在互助村、新生村村長及鄉代深入農家詳細說明之下，讓部落農民了解納入水利會灌區的好處和需遵守的規定，才讓納入灌區計畫順利完成，讓部落不再為灌溉用水煩惱，青年願意回到家鄉，繁榮部落經濟，未來榮景具體可期。

除了今日納入灌區的原鄉部落，另有成功著名案埔里鎮大坪頂百香果產區約600公頃農地納入南投農田水利會灌區。該灌區經由農委會2017年到今年陸續投入2億元經費，建置高效率的管路灌溉系統，克服了該地區位於台地致水源取得不易的困難，並由南投農田水利會以電腦化水量監測及分配系統，水源穩定下使該區產值大幅提升。經由南投大坪頂納入灌區經驗，農委會亦規劃逐步推行至南投八卦山茶葉產區灌區外農地。八卦山旱灌工程計畫係屬經濟部水利署辦理集集共同引水工程後續計畫之一部分，目的為透過抽蓄工程供灌南投市及名間鄉共計4,171公頃農地，原計畫擬定已逾20年，因經費、組織等因素，僅部分區域營運機制較為順暢。為改善八卦山灌溉服務，農委會已與南投縣政府、經濟部水利署中區水資源局等單位成立「八卦山旱灌區擴大灌溉服務推動平台」，並辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，將以專案評估方式瞭解各區位耕作現況及所需改善經費，以設計未來營運模式及營管組織，邁出未來將八卦山旱灌區納入農田水利會事業區域範圍第一步。

農委會再次強調，擴大農田水利會服務範圍，可提升農業水資源利用效率，並有利國家糧食安全，同時促進地方發展及嘉惠農民的多贏措施。希望更多年輕朋友一同加入務農行列，配合新農業政策，發展繁榮富足農村。

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