挪威電信當地時間15日重申，華為將和易立信（Ericsson）一起參與挪威的5G網路建設。儘管美國施壓，但易立信等幾家公司會繼續與華為合作。

但周五挪威電信挪威公司總裁Petter-Boerre Furberg表示，在4～5年的升級改造期間，挪威將逐步淘汰現有的華為網路設備。

在美國指控華為帶來安全威脅之際，華為面臨歐洲越來越嚴格的官方審查。華為否認美國的指控。

挪威電信負責通信業務的副總裁Hanne Knudsen說，華為將繼續在公司基礎設施現代化中發揮作用。華為已經和挪威電信在4G領域進行了10年以上的合作。

Knudsen在回應相關問題時表示，易立信作為5G RAN的新供應商而加入，不過我們也將與華為在維護4G網路和在挪威部分地區升級至5G方面進行合作。她說，華為已提供RAN所需硬體，但並非核心網路。他們在部分地區進行5G升級時提供的也將是RAN而非核心硬體。

Knudsen指出，華為也是挪威電信芬蘭子公司DNA的5G RAN供應商之一。

RAN即無線電接入網（radio access network），指的是將智慧手機與行動網路相連的無線電與天線，新網路成本的大部分都源自RAN。不過它並非核心部分。

華為稱其歡迎5G領域的競爭，期待繼續與挪威電信的合作。

挪威電信建設核心網路使用芬蘭諾基亞（NOKIA）與易立信的設備。

(工商 )