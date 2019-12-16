連續5年被評選為全球最佳地標景點的吳哥窟，無論是熱愛欣賞電影或是探訪古蹟的你千萬別錯過，這個神祕的國度。盈達旅遊特別規劃2020超級惠選團，2020/1/11前兩人同行，第二人優惠$6,000！

「那個時代已經過去，屬於那個時代的一切都不存在了。」這是王家衛名作《花樣年華》裡的名言，電影的最後，飾演周慕雲的梁朝偉將秘密埋藏在小吳哥窟的石洞。

從胡志明市轉機不過一小時就能夠抵達柬埔寨暹粒，存留著波布紅色高棉政權時代所遺留下來的景象，被遺跡包圍的城市遺留著過去的美，那凋零而傾頹的樣貌不僅被王家衛相中，也深受好萊塢電影青睞，如《古墓奇兵》和《變形金剛》等劇組都在此取景。影迷們不妨跟著主角的腳步揭開吳哥窟的神秘面紗。

動畫大師宮崎駿製作的《天空之城》的原型崩密列。圖/盈達旅遊提供

來到柬埔寨，除了必訪的大吳哥城、吳哥古皇宮、女皇宮、寶劍塔、巴戎廟、小吳哥城外，動畫《天空之城》的原型崩密列，更是值得一探究竟，這可是一般團體旅遊不會安排的秘境行程，採用印度教寺廟風格，草木共生、砂石與自然融合的特殊景象，必須親自探訪，才能感受到現在和過去交疊的時空錯覺，是所有熱愛探險與攝影的人，最愛的一座古寺。

高棉風格野餐，近距離欣賞田園日落。圖/盈達旅遊提供

高棉風格野餐，近距離欣賞田園日落。圖/盈達旅遊提供

深度旅遊儼然成為新趨勢，有鑑於此盈達旅遊除了帶你餐觀壯闊的吳哥窟，這次的柬埔寨五天四夜旅程中，完全沒有購物行程與自費行程，特別安排前往當地民宿來一場農村饗宴，近距離欣賞田園日落，遠離城市的喧囂，重拾最原始的自己。

吳哥奇蹟度假村。圖/盈達旅遊提供

此次全程入住當地評選五星級的吳哥奇蹟度假村，無須擔心更換飯店所造成的困擾，每一間客房皆以柬埔寨當地特色建材，融合現代與古文明的特色。特別加贈五星酒店精油SPA，舒展、放鬆每寸筋骨，消除一天的舟車勞頓。

2019年你真的辛苦了！不妨放慢腳步，感受古文明帶給你的震撼，重新出發。

(中時電子報)