國泰金(2882)及台大產學團隊公布最新一季經濟預測，受到企業轉單、台商投資回流與半導體產業復甦等因素，以及因應主計總處進行景氣5年修正，該團隊將今年台灣經濟成長率的預測值由原本2.2％上調至2.5％。展望2020年，美中貿易戰不確定性仍是全球景氣主要下檔風險，台灣外部需求持續面臨挑戰，加上今年支持景氣的正面力道將稍鈍化，整體經濟成長動能可能放緩，預測2020年台灣經濟成長率由2％上調至2.3％。

國泰台大產學團隊指出，今年9月下旬以來，貿易緊張局勢緩和與美歐央行擴大寬鬆，主要地區金融情勢明顯改善。台灣央行明年將維持利率不變，第1季台灣金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在「趨向緊縮」的狀態。

台灣第3季GDP成長3.0％，創5季以來新高，主計總處也進行5年景氣修正，2012～2018年經濟成長率平均上修0.4個百分點。因應此項調整，該團隊上調2019年台灣經濟成長率預測值至2.5％，2020年經濟成長率預估值亦調高至2.3％，全年成長率有80％的機率落在1.5～3.0％。展望2020年，關稅對景氣影響雖有望降低，但不確定性仍未完全消除，不利外部需求持續力，加上今年支持景氣的正面力道將稍鈍化，維持整體經濟成長動能放慢趨勢看法不變。

今年第4季企業轉單與回台投資，第4季台灣景氣將保持強勁表現，但後續利多的效果將逐漸降低，明年第1季經濟成長可能放慢。該團隊評估2020年前3月台灣景氣將由朗轉陰，第1季經濟氣候出現陰的機率將在40％以上，雨的機率低於5％，衰退風險仍低。

估計影響2020年經濟成長與金融情勢的主要因素包括：(1)美、中貿易戰升級的不確定風險仍存；(2)美國聯準會未來貨幣政策的傾向與步調；(3)美國與朝鮮、伊朗、大陸地緣政治不確定性風險；(4)英國明年初脫歐可能性增加，關注未來英歐新關係談判；(5)大陸加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。

(時報資訊)