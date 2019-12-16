「歌劇院2020台灣國際藝術節以科技藝術為主題策展，透過科藝做媒介，改變觀眾欣賞的視角」台中國家歌劇院藝術總監邱瑗16日表示，將從今年12月持續到明年5月，推出11檔國內外跨越舞蹈、音樂、戲劇、多媒體展覽等型態節目，讓觀眾重新檢視人性深沉的情感與溫度。

科技不但深入日常生活，並廣泛運用在藝術創作，科技藝術已成為目前表演藝術的重要顯學。台中國家歌劇院2020台灣國際藝術節（2020NTT-TIFA）從4D Box智慧舞台、浮空投影、人體感測等科技做為媒介，改變觀眾欣賞藝術創作的新視角。

台中國家歌劇院表示， NTT-TIFA展演的藝術創作豐富多元，有荷蘭、丹麥、芬蘭及加拿大等國家作品，還有跨國共製作品，無論是以數位技術發展的作品或以科技手法呈現的創作，皆可看見創新的人性思維。

以科技藝術來喚醒人性溫度是相當亮眼藝術演出型態，3D歌劇《消逝》（Blank Out），透過投影和3D影像構築場景，探討母子間親情及如何處理創傷；《光年紀事：台北—哥本哈根》，運用4D Box智慧舞台技術，整合3D浮空投影等數位科技；《奪愛最終回》（The Ultimate Battle）使用4D Box智慧舞台，結合武術及現代舞，探討數位愛情等議題。

荷蘭電影導演盧卡斯．馮魏昆（Lucas van Woerkum）製作的《影像協奏曲》透過特殊電腦程式，可隨著音樂的詮釋，適時調整影像速度，翻轉了影像與音樂的主從關係；歌劇院駐館藝術家王連晟新作《無光風景》，讓舞者透過穿戴式裝置來控制機械、燈光、聲音和視覺，從人工智能、機器與社會及女性與社會等面向，探討彼此間的對立與共生關係。

(中時 )