2020年上半年有些星座會有健康上面的問題，有國師之稱的星座專家唐綺陽統整出，有六個星座有健康上的問題，不過她也認為12星座其實都多多少少有狀況，這六個只是比較嚴重的。

第三名：

魔羯座的問題都在自己，從心改變就能改變自己的命運。

牡羊座的健康問題來自高層與責任上，可能你正在對抗整個體制上的壓力，消化系統會出問題，可以從壓力上去改善。

第二名：

水瓶座的內在相當敏感，壓力都往肚裡吞，加上壓力可能正在面臨人生轉折點，還有可能會有蠟燭兩頭燒的狀況，可能都會有過勞的影響。

金牛座可能會有些脊椎的問題，事業也可能要重建，不知道未來在哪裡，要找到自己的方向，但不要給自己那麼大的壓力，可以適度的休息。

第一名：

獅子座會有職災，2020年是一個決戰，跟年紀有關的疾病要特別注意，跟牙齒、骨骼、皮膚有關的疾病都要特別注意，必須養生良好的生活習慣，早點睡對自己才會更好。不過2020年也會有很好的醫療運，但跑醫院是一定的。

處女座永遠在要倒下去前還認為自己要敬業，硬撐的後果可能會很可怕，有可能也會有憂鬱的現象，越到這個時候要更愛護自己。

唐綺陽解析 2020上半年該注意健康的星座

(中時電子報)