基隆路地下道工程敗訴 市府賠忠和營造3億5000餘萬元 15:542019/12/16 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市府7月遭判國賠3億6208萬元確定，卻至11月才向市議會提案動支第二預備金償付，遭到市議員炮轟藐視議會。（陳俊雄攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市政府1988年間以16億800萬元標出「台北市松山信義計劃一號廣場地下停車場新建工程等7項工程」，但因市府未依計畫封閉道路等因素導致工程延宕，忠和營造遂向市府提起國賠訴訟。 纏訟將近30年後，今年7月市府遭判國賠3億6208萬元定讞，卻遲至11月才向市議會提起動支二備金支付案，市議會大會怒轟市府藐視議會，16日決議動支二備金償付，並在一周內提出報告追究相關人員責任。 (中時 ) #市府 #工程 #國賠 #市議會 #台北市 #基隆路 #賠償 #訴訟 #地下道 #忠和營造 也許您會感興趣 推薦閱讀 展望金鼠年 黃文雄：北市不動產量放大價持平 13:132019/12/12 財經 黃文雄：今年台北房市「二弱一強」 16:522019/12/12 財經 遠航驚傳停業 北市勞動局組專案小組13日調查 20:202019/12/12 生活 台北馬拉松周日開跑 銅標全面升級 17:302019/12/13 體育 學姐黃瀞瑩性騷案調查出爐不公布 外界霧煞煞 20:252019/12/13 社會 高中生活AI大智慧 掀數位應用浪潮 04:092019/12/14 企業經營 金鼠年房市俏 專家籲保持理性 04:102019/12/14 財經焦點 教育創新潮流 席捲校園 04:102019/12/14 生活新聞 雙子座流星雨今晚高峰 陽明山將實施交通管制 14:532019/12/14 生活 無業軟爛男 專搞假應召搶流鶯當提款機 10:442019/12/16 社會 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 - 政治 韓三重深綠區造勢場空拍曝光 港媒：蔡看到會害怕 - 政治 韓粉注意！她選前辦萬人大造勢 竟連韓朱都親自輔選？ - 政治 卡神網軍復活？網傳愛河毀了 韓國瑜一張圖破謠言 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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