台北市政府1988年間以16億800萬元標出「台北市松山信義計劃一號廣場地下停車場新建工程等7項工程」，但因市府未依計畫封閉道路等因素導致工程延宕，忠和營造遂向市府提起國賠訴訟。

纏訟將近30年後，今年7月市府遭判國賠3億6208萬元定讞，卻遲至11月才向市議會提起動支二備金支付案，市議會大會怒轟市府藐視議會，16日決議動支二備金償付，並在一周內提出報告追究相關人員責任。

(中時 )