攻堅影片曝光，台南市刑大大隊長林宏昇一馬當先。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

最後3槍畫面曝光！警攻堅制伏「撒旦之母」炸彈客

維安特勤從後持破門槌破門。（翻攝照片／莊曜聰台南傳真）

警方13日在高雄市徹夜圍捕「撒旦之母」炸彈客吳富鈜，最後攻堅畫面曝光！只見警方與吳姓炸彈客，先在狹窄大樓走道對峙開槍駁火，最後警方破門而入，補上最後3槍，終於制伏吳嫌，結束整場危機，過程動魄驚心。

涉嫌在國民黨台南後壁黨部放置炸彈的吳富鈜落網，目前仍在高醫加護病房治療，須插管接受治療，待病況穩定後再製作筆錄，據了解後續將由台南警方負責，因此在嫌犯穩定後，有可能移往台南地區的醫院就近戒護，但對此警方則不願證實；而另一段攻堅影片流出，可看到台南市刑大隊長林宏昇率隊突前，破門而入時犯嫌手上還握著槍械跟遙控器，場面危急。

這個月12日在國民黨台南後壁黨部發現的爆裂物竟含有三過氧化三丙酮（TATP），威力驚人，綽號「阿文」的犯嫌吳富鈜逃到高雄，行蹤遭警方鎖定，雙方對峙長達12個小時，經歷三次攻堅終於抓到吳嫌，過程非常驚險。

據了解，負責攻堅的隊伍由台南、高雄的霹靂小組及駐高雄的維安特勤隊成員組成，台南市警察局長周幼偉負責指揮，第三波攻堅時，吳嫌與警方在屋內狹長的走道上對峙，台南市刑大副大隊長林清榮及白河分局偵查隊李姓小隊長與吳嫌談判，雙方僵持不下，周幼偉上前比了開槍手勢，台南市刑大大隊長林宏昇隨即開火，行動開始。

吳嫌見警方上前，立刻從走道退回房間關門負隅頑抗，林宏昇一馬當先往前衝，但因走道狹小，手持破門槌的維安特勤還從後側趕來，才把門撞開，此時吳嫌坐在地上，但雙手還緊握槍械及遙控器，林立刻指揮把防彈盾牌往吳嫌身上掩蓋，萬一炸彈引爆減緩衝擊，同時再開3槍制止，吳嫌中彈哀號終於被制伏，過程短短1分多鐘，對參與的員警來說卻是相當漫長。

(中時 )