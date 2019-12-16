大陸工業增加值及零售增速齊齊創5個月新高，帶動A股收升。上證指數16日收漲16點，連升兩日。市場交投熱絡，兩市成交合計升逾一成至人民幣（下同）6,226億元。

上證指數今早高開3點後走軟，早段一度低見2,958點，跌8點或0.3％，其後止跌回升，以接近全日最高位收盤，收報2,984點，升16點或0.56％，成交2,376.67億元。

深指亦以全日最高位收盤，更漲逾1％，收盤報10,158點，漲153點或1.54％，成交3,849.4億元。

創業板指數報1,780點，漲24點或1.42％。

各類股幾乎全線走強，半新股漲逾3％；化工、有色金屬、煤炭、電力、鋼鐵股漲逾1％；石油、水泥、房地產、金融股亦靠穩；僅得釀酒、陶瓷股偏軟。

大陸國家統計局16日公布，11月份，全國規模以上工業增加值按年增長6.2％，社會消費品零售總額升8％，皆高於市場預期，增速亦均創5個月新高；首11個月，全國固定資產投資增5.2％，亦符合預期。

(工商 )