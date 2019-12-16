台灣之星今（16日）宣布跨界增加新夥伴，攜手凱基銀行推進金融商品再進化，申辦指定資費方案，月租388元起，享0.01％超低固定年利率優惠貸款申貸資格，免手續費，貸款金額最高8萬元。

台灣之星表示，實際行動落實「把選擇權還給你，才是對你最有利」的品牌策略，持續尋求跨領域合作，已陸續結盟3C通路、電子商務平台、便利商店、量販店與金融機構等各大領域領導品牌，其中，跨界金融領域的創新商業模式「辦門號享優惠貸款」專案，結合金融工具的便利性提供用戶資金需求，自推出便受到市場青睞，截至11月底，帶動非手機商品專案成長近4成。

台灣之星強調，這次與凱基銀行合作，即使沒有信用紀錄的年輕人，也有機會取得近乎無息的活用資金，不僅能用於貼補生活開銷，亦可藉由多元理財規劃投資獲利，優於一般金融產品的超低利率，連將借貸本金投入定存都划算，除此，用戶還可享上網吃到飽，網內語音互打免費，網外／市話最高送900分鐘。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星今年7月首次跨界金融範疇推出「辦門號享優惠貸款」專案，從小規模試行到全面擴大適用用戶規模與申辦通路，創下電信金融商品銷售佳績。然而，台灣之星並沒有因此停下積極擴展合作版圖的腳步，於年前再下一城，攜手凱基銀行促成「辦門號享優惠貸款」專案再進化，挑戰市場最低利率，凡成為台灣之星用戶申辦指定專案，即享近乎無息、免手續費且最高金額達8萬元的優惠貸款，相較市場短期周轉型信貸平均利率，省下逾萬元利息，可靈活運用於個人進修、添購工作設備或填補資金缺口等，讓年輕人提前投資自己、掌握未來。

(工商 )