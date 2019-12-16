國民黨總統候選人韓國瑜16日回防高雄，下午在港區的棧貳庫介紹當地景點、美食，會後接受媒體聯訪，談及近日交通部卡愛情摩天輪建設，韓國瑜痛批交通部長林佳龍「不及格」，呼籲林佳龍調整心態，「摩天輪推展成功，不是韓國瑜個人的成功」。韓強調，這1年來在網軍、1450抹黑下，高市府執政真的是跌跌撞撞，希望人民看清楚，相信高雄在進步，不要被網路帶風向。

媒體提問最新民調，韓國瑜表示，其實今天跳脫政黨來看，完全不要管藍綠，回歸到最基本的台灣人民這幾年到底過得怎麼樣？蔡英文總統執政將近4年，第1年台灣人民選出代表字「苦」；第1年執政，台灣人民改用「茫」；第3年執政，換成翻轉的「翻」，今年蔡英文執政，台灣人民用「亂」，這4個字很明確的表示，蔡英文執政呈現怎麼樣的成績單，台灣人民的感受是如何？

他說，跳脫藍綠、跳脫政黨來看現況，台灣人民的確過得非常的辛苦，更可怕的是，所有周邊的國家沒有一個國家把台灣放在眼裡，沒有一個國家會覺得台灣還是當年那個亞洲四小龍的老大，這是最可怕的。

媒體問到交通部長林佳龍罵韓在「愛情摩天輪」建設上推卸責任，韓國瑜直斥「林佳龍部長完全狀況外」，他要林佳龍好好督導自己的部屬，並且調整心態，因為高雄市觀光產業以及愛情摩天輪如果推展成功，是全高雄市的成功，絕對不是韓國瑜個人的成功，如果動不動用藍綠來作為交通部執政的標準，林佳龍部長是不及格的。

韓國瑜說，中央錢也不給，政策也不給，祝福也不給，天天卡韓唱衰高雄，甚至民進黨還揚言高雄人對不起台灣人，這種執政黨的心態太可怕、太可怕，希望林佳龍部長好好的查一下。

此外，有假消息說愛河變得相當髒，據聞又是「卡神」的帳號在抹黑，韓國瑜坦言，這一年的執政真的是跌跌撞撞，時常在一片烏雲之下來推展高雄市政，我們做任何努力，對方透過1450網軍通通抹黑。

韓說，高雄市這1年來被抹黑的情況非常嚴重，樹上多掉幾片葉子，都是韓國瑜團隊的責任，但事實上，高雄市280萬市民都非常清楚，路平、水溝清、燈亮、雙語教育、青年局的創業、未婚媽媽的照顧、觀光客，農產品、水產品的外銷，高雄這一年是欣欣向榮，希望高雄市民跟全台灣的朋友要相信高雄在進步，不要被網路帶風向。

(中時 )