機車與小貨車發生車禍，機車嚴重損毀，滿地都是車頭車殼破損的碎片。（讀者提供／廖素慧翻攝）

嘉義市新生路、忠孝路口16日發生一起離奇車禍，55歲林姓男子騎機車與1輛小貨車相撞，林男被發現飛落在小貨車的後車斗上，痛得哇哇叫，坐在小貨車上的阿嬤下車查看，滿臉驚恐又不解，直問「啊，這是安那撞欸？」

嘉義市政府消防局救災救護指揮科今天上午10時14分接獲報案指稱，新生路和忠孝路口前發生車禍，立即派遣第二消防大隊後湖分隊救護車前往處理。

現場是1輛機車與小貨車發生車禍，機車嚴重損毀，滿地都是車頭車殼破損的碎片，椅墊也因巨大撞擊而掉落，機車與小貨車猛力撞擊後相距約10幾公尺，林姓機車騎士卻飛坐在貨車後斗上，痛苦難當。

小貨車駕駛及坐在乘客座的一對老夫婦下車查看，赫然發現林男跌坐在他們的車斗，喃喃叼念著「啊這是安那撞欸？」

因為太離奇了，目擊現場的人直問「這是安那撞欸？」，林男說，他是撞到後飛上去的，叫大家別再問了，很痛，趕緊將我救下來。

救護人員評估林男的傷勢，意識清楚、雙膝骨折變形，救護人員緊急給予長背板、抽吸式護木、清洗傷口、包紮止血、保暖及心理支持等救護處置，隨即將傷者送往嘉義基督教醫院急診。相關肇事原因由警方調查中。

(中時 )