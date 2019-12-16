根據EPFR統計，近兩周全球股票型基金吸金動能皆見收斂之勢。上周僅新興亞洲和全球型新興市場這兩類型基金續受資金青睞，其中，新興亞洲基金以5.94億美元奪下全球股票吸金王寶座，全球型新興市場基金則以3.95億美元緊追在後，推升連續吸金周數進入第7周，惟兩地單周流入金額均較前一周明顯萎縮。拉丁美洲和歐非中東兩類型基金甚至已連續2周和3周遭到資金調節。

至於向來流動性較佳的成熟市場，上周資金動能則更為疲弱，其中，美股基金再遭資金反手賣出9.69億美元，歐股基金亦連續兩周均失血逾7億美元。將時間拉長至全年來看，今年僅拉丁美洲基金有5.4億美元的淨流入，其餘主要股票型基金全面失血，特別是歐股基金，今年來累計淨流出金額直逼1千億美元大關，為2016年英國脫歐以來之最。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，隨著揮別2019年進入倒數計時，正值歲末交投清淡之際，難免也牽動國際資金佈局態度轉趨保守，因此看到近期全球股票型基金資金動能明顯出現收斂。不過，伴隨全球景氣展望好轉，歐美企業獲利優於預期，配合不確定性逐步去化，有望為明年全球經濟擴張持續提供支撐，並為股票再添投資魅力。

(時報資訊)