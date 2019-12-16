台中是全台第二大城市，有便捷完善的交通網絡、科學園區及工業區等成熟產業聚落，加上今年美中、日韓貿易戰，台中成為各大企業主、跨國企業積極布局的焦點。台中市經濟發展局不僅成立招商單一窗口及招商工作小組，今（16）日更舉辦「投資台中招商大會」，結合相關單位釋出16處、約77萬坪（254公頃）開發用地，預估帶動750億元投資額、創造近2萬個就業機會。

台中市副市長楊瓊瓔表示，除釋出土地外，經發局今年已完成太平產業園區，潭子聚興產業園區也開工動土，明年將續評估二期約11.52公頃先期規劃案及清水區海風段產業園區約150公頃設置開發案，未來再推動神岡豐洲二期工業區、大里夏田產業園區並擴大神岡都市計畫產業區等近630公頃土地，預計8年內規劃800公頃（含民間自辦140公頃）產業園區。

此外，根據統計，今年截至11月底，經濟部已經核准33家台商回流台中，申請投資額高達1,268億元。

台中市經發局表示，經發局與都發局、觀旅局、建設局、農業局、文化局、捷運工程處、中科管理局及台糖、台灣港務公司等10個單位推出16處開發用地提供給投資者，總面積約77萬坪，招商類別涵蓋科技與製造、旅館、商場、研發中心、運動休閒、觀光休閒、農業休閒、文創藝術、住宅及商辦等產業，市府單一窗口也會協助企業建照、土地與人力取得及產業合作。

(工商 )