聯強國際集團旗下通達智能運籌，16日宣布獲德國頂級白色家電品牌Bosch青睞，成為指定服務合作廠商，12月起將為訂購Bosch洗碗機、洗衣機的消費者，提供精緻專業的到宅安裝服務。根據Euromonitor 2018年銷售報告指出，Bosch洗碗機在全球及台灣均為銷售第一，品質及頂極工藝兼具的白色家電領導品牌，也是全球家庭夢想中的精品家電。

由於其安裝涉及空間、水電等專業管線配置工程，從配送到安裝每一個細節都不容有失。通達智能運籌以累積多年的高科技產品配送、及智慧家電安裝維修的專業服務經驗，且到府服務團隊均經原廠認證的專業技師，深得Bosch認可，成為少數有能力提供其產品運送與安裝服務的業者。通達智能運籌自2013年起，即深耕智慧家庭到宅服務，截至目前為止，累計已服務超過66萬戶台灣家庭；並獲數十個國內外知名品牌信賴，成為其指定安裝合作廠商。繼今年十月繼獲得淨水器領導品牌安麗，指定為淨水器到宅服務獨家合作廠商之後，再度宣布成為Bosch洗碗機與洗衣機等相關產品的專業服務合作廠商。

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