伊林娛樂2020愛您愛您鼠年行大運，由時尚又綜藝的李懿率領藝人劉倩妏、施柏宇、鄭雅勻、noovy，名模王思偉帶著學弟妹王郁婷、李制益、蔡筠絜、蕭珮瑩、王柏幀，大陣仗拍攝新年賀卡，各個打扮得喜氣洋洋，展現2020開春的非凡氣勢。

李懿一身閃亮褲裝登場，梳起油頭，帥氣造型吸睛。在綜藝節目超放得開的她，正式拍照時立即進入狀況，名模氣場強大，表情、笑容滿分到位，是全場最亮麗的焦點，被不停誇讚的她說：「大家可能都忘了我以前是模特兒，在鏡頭前能放能收，是當時訓練出來的專業。」她今年在自媒體YouTube開頻道，介紹台灣特別的民宿，過年想揪朋友一起出國旅遊，但會邊玩邊工作，「因為是做自己喜歡的事，又能結合事業，一點都不覺得累。」她自稱是工作狂，「大家有工作都可以來找我，越充實越好。」

藝人組（前排左起）Shawn、劉倩妏、李懿、施柏宇、Jacob（後排左起）、JK、鄭雅勻、Mark。（伊林娛樂提供）

近來人氣暴漲的施柏宇，直說2019最大的收穫就是《想見你》這部電視劇處女作，讓他在表演的專業上有很大進步，希望新的一年可以接到更具挑戰性的角色。這一年他忙著拍戲、宣傳，出任面膜形象代言人，「有機會想去國外當海外志工，體會不一樣的世界。」熱愛冒險挑戰的劉倩妏，則已考上潛水執照及品酒師執照，新的一年希望能精進外語能力，期待有機會再拍電影。

社群創作者鄭雅勻穿著亮片派對禮服，前陣子她參加心靈成長課程，新的一年期許能更了解自我並提升內在，希望自己的頻道內容除彩妝和保養外，融入時尚及價值觀分享。樂團noovy由主唱Shawn、吉他手JK、鼓手Mark、貝斯手Jacob組成，2019年底noovy推出華語EP《共感時代 Y_OURS》，主唱Shawn一手包辦所有原曲創作，4人在拍攝現場相較模特兒前輩們稍顯生疏，所幸漸入佳境。而2018年璀璨之星總冠軍李制益，因為選秀節目《青春有你》知名度暴漲，新的一年會再投入音樂劇演出。

名模組由王思偉（前排左）領軍學弟妹一同拍攝。（伊林娛樂提供）

仙女系名模王思偉率領新生代模特兒拍攝，坦言很擔心自己無法駕馭太歡樂的表情，但開拍後氣勢爆棚，絲毫不見緊張感。氣質溫婉的她，曾主動去學衝浪和自由搏擊，但因為身體易瘀青會影響工作，只好打退堂鼓，懼高的她堅定說：「希望新的一年可以克服恐懼，挑戰攀岩和更多的新鮮事。」

去年勇敢踏出舒適圈，挑戰2019國際超模大賽比賽獲得T台組亞軍的王郁婷，正在準備學測，她希望能考上心目中的理想大學。2019的璀璨之星男模冠軍王柏幀，笑稱今年最大的收穫，就是海選時為了衝高網路人氣，許多失聯未見面的朋友及親戚長輩們，都上網幫他投票，令他非常感動，希望未來能朝全方位的藝人努力。

(中時 )