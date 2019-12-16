在中美第一階段協議背景下，內外部不確定因素集中落地，市場信心逐漸回暖，根據大陸全景網報導，A股今日集體高開，滬指開盤漲0.11%，深證成指漲0.36%，創業板指漲0.31%。

此外，繼今年8月23日起關於分拆上市徵求社會意見後，大陸證監會上週13日正式發布《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》，明確了分拆試點的條件，規範了分拆上市流程，也讓分拆上市概念股大漲，其中嶺南股份漲7%。

(旺報 )