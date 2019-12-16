貿戰協議利多 助推滬指開盤漲0.11% 16:122019/12/16 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在中美第一階段協議背景下，內外部不確定因素集中落地，市場信心逐漸回暖，根據大陸全景網報導，A股今日集體高開，滬指開盤漲0.11%，深證成指漲0.36%，創業板指漲0.31%。 此外，繼今年8月23日起關於分拆上市徵求社會意見後，大陸證監會上週13日正式發布《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》，明確了分拆試點的條件，規範了分拆上市流程，也讓分拆上市概念股大漲，其中嶺南股份漲7%。 (旺報 ) #上市 #協議 #大陸 #11 #開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益證券看下周指數區間11,700～12,000點 21:232019/12/13 財經 美11月零售銷售不如預期 Q4恐受累 23:422019/12/13 財經 貿易協議…怕北京捅刀！老美藏殺手鐧 16:302019/12/14 財經 旺季更旺 東陽11月獲利狂增42％ 創同期新高 09:212019/12/16 財經 《業績-汽車》東陽11月稅前淨利創同期新高，營運熱到明年首季 10:172019/12/16 財經 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 陸11月工業零售勝預期 固定資產投資符預期 10:342019/12/16 財經 《基金》11月投信基金規模達3.95兆元，連8月創新高 10:342019/12/16 財經 《半導體》京鼎11月每股賺1.66元，Q4及明年營運看漲 10:512019/12/16 財經 陸11月社會消費品零售總額逾3兆人幣 年增8％ 11:252019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 年關近…驚傳裁員？宏達電回應了 - 財經 - 時報資訊 星宇航空機上餐 有米其林一星 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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