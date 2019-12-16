中華男足隊長陳柏良頒獎給冠軍隊北門高中。（展逸國際企業提供／李弘斌攝）

「BE HEROES國際足球高中邀請賽」15日圓滿落幕，冠軍戰北門高中以2比1力克花蓮高中，也報了今年高中聯賽決賽的一箭之仇，季軍戰宜蘭高中以0比1不敵日本開志國際高校，讓客隊抱走老三。香港九龍城學生隊、土耳其雷漢勒市府足球隊分獲5、6名。

除了高中足戰，今日還邀請足球名人、各界知名企業家進行表演賽及12碼球PK戰；以陳柏良、溫智豪領軍的白隊終場以5比2擊敗紅隊，並以一球之差贏得12碼球PK戰。12碼球PK戰獲勝的白隊一人捐贈一萬、紅隊一人捐贈兩萬，共21萬全數捐入陳柏良公益信託基金，持續推廣足球活動。

「主要還是玩樂性質居多，藉這個PK賽大家很開心也很緊張，還可以捐錢，這樣也能充實陳柏良公益信託基金，來的朋友們都很熱心，也願意接受挑戰，本來只是一個簡單的構想，沒想到得到大家的支持。」凱基銀行董事長魏寶生如是說。

凱基銀行董事長魏寶生在名人PK賽率先為白隊操刀，射向球門中間被紅隊門將張憲銘擋出。（李弘斌攝）

魏寶生表示，他發現國內球隊的強度一年比一年好，明年希望找能東南亞的球隊參加邀請賽，更期盼能邀請到一些英超的教練來台灣指導，「這些都是我們的目標，我們都還在努力中，最重要的是要讓我們的高中生在這個時間點，見識到國外足球的競爭力，這也是我們最重要的目的。」

「BE HEROES國際足球高中邀請賽」圓滿落幕，足球一哥陳柏良很開心今年的冠軍能夠留在臺灣，他也期待透過比賽，讓台灣球隊認識不同的足球文化，主要還是以球會友，幫助球員在各方面有所成長。他也期望明年邀請賽能邀請到更高水平的球隊來臺灣參賽，這樣才有助於台灣球員以及大環境的提升。

經過4天的賽事，各隊教練和球員都有不少收穫，北門高中是最大贏家，不僅拿下冠軍，個人獎項包括在本次賽會踢進4球的林琨翰獲得金靴獎、陳柏勳拿下金球獎，同時北門高中也是本屆精神總錦標得主，教練黃正宗表示，冠軍也是賽前設定好的目標，贏了花中也是報了107學年度高中聯賽的一球之差。今天的關鍵就是球員有執行好賽前要求的，射完門要補門，此外球員們的心態也是希望能幫學長報仇，都很有拚勁。

(中時 )