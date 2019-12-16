近年來，數據正在改變世界，生醫領域也不例外，國際重要的生醫研究機構都紛紛將數據科學列為核心發展項目，台北醫學大學今天成立數據處，成為國內高教首例，要乘著這股不斷向上攀昇的氣流，將台灣推上國際舞台。

北醫大校長林建煌表示，成立全國大學院校唯一的數據處，象徵北醫大有決心發展數據研究，提升整體校院競爭力，同時也為促進人類健康盡一分心力。

北醫大期待藉由數據處的成立，將臨床數據中心、健康暨臨床研究資料加值中心、統計中心、校務研究中心等四個相關單位進行資源整合及組織重整，發揮最大功能。

北醫大數據處將統整學校內臨床研究資料庫、校務研究資料庫、與校外的健保資料庫、生物資料庫與國內外的open data，提供數據One-Stop Shopping的服務；同時，北醫大將參與國內Taiwan Biobank，Taiwan Precision Medicine Initiative(TPMI)等大聯盟，同時強化與其他醫院資料庫之研究合作，讓數據產生更大的價值。

北醫大表示，數據是未經處理分析的原始記錄，身高、體重是數據，體溫、血壓等生命徵象是數據，電子病歷、醫學影像、基因檢測是數據，健保申報資料也是數據，大量健康數據，是推動生醫研究的重要動能。

今天揭牌的北醫大數據處將整合臨床資料庫、健保資料庫、校務研究資料庫與應用資料庫所需之統計技能與資料科學，下設臨床數據中心、健康資料加值中心、校務研究中心與統計中心，為全校師生與附屬醫院同仁提供即時優質的數據服務。

(中時 )