國民黨立委候選人林郁方16日在台灣省城隍廟周邊掃街。（張穎齊攝）

國民黨立委候選人林郁方16日在台灣省城隍廟周邊掃街。（張穎齊攝）

雙林開炮！無黨籍北市第五選區（中正、萬華）立委林昶佐14日質疑，對手國民黨前立委林郁方有5年沒提案、出席質詢率僅15％，林郁方16日受訪怒賭「如果是，我就退出選舉，否則林昶佐下台並退出選舉！」並指說謊的人連當立委跟人的資格都沒有，林昶佐只會喊台獨跟拍爛電影。

林昶佐日前指，林郁方的資源與看板比他多，當20年的立委間，有5年沒提案、出席質詢率只有15％，曾被評鑑最後1名待觀察立委，相關資訊來自立院公報，「如果不會看公報，我可以教你。」

「林昶佐敢不敢跟對賭，把紀錄拿出來！」林郁方怒批，若出席質詢率只有15％，他就退出選舉，反之若超過，且5年來提很多案，那林昶佐要不要下台並退選？大家都可去google一下；另外把林昶佐評鑑第1、把他列入1次觀察名單的團體，本身帶有政黨偏見，而其他《中時》、《商周》《蘋果》等機構都評他最好的立委，「說謊的人沒資格當立委，連當人的資格都沒有！」

林郁方說，公道自在人心，林昶佐當了4年立委，毫無政績，還要靠不斷抹黑、抹紅他這位4年沒當立委的人，多糟糕，「踩低別人不會墊高自己，抹黑別人不會漂白自己，想想你媽媽在大陸，統戰部、國台辦同意才能幹得工作，你媽媽都幹了，還想要撇清跟中國共產黨的關係嗎？」

他還說，只能靠抹黑林郁方，希望大家忘掉林昶佐的缺點；然後靠抹紅吳斯懷，希望大家忘掉媽媽上海仲裁員的背景，「吳斯懷影響不了我，但媽媽可能影響兒子」，當了立委4年卻到選舉才講，林昶佐才是姑息縱容吳斯懷的人。

林郁方質疑，柯俊雄、余天、葉啟田以前當立委也沒辦過演唱會跟拍電影，林昶佐當專職的立委，怎可到處兼差賺錢？根本對不起選民，辦大港開唱，10年刮走政府5000萬元補助費，門票賺了好多個億，還拍了1部爛電影，除了喊台獨，從沒講過政經、有癥結的話。

對於民調陷入拉鋸，林郁方則說，這選區藍綠差距本來就很小，一點風吹草動就改變很大，所以他很謹慎小心，但他應該是領先，不過幅度還沒到可放心，因為現在民調很亂，很多藍軍選民響應國民黨總統候選人韓國瑜，就說支持民進黨或拒答，他只能忘掉民調，帶著鋼盔往前衝。

(中時 )