迎旗儀式將由台中女中儀隊擔任旗手，進場國旗將加大為以往尺寸的4倍。（盧金足攝）

台中市府將於明年1月1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦元旦升旗典禮。（盧金足攝）

台中市府將於明年1月1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦元旦升旗典禮，進場國旗將加大以往尺寸的4倍，現場發放小國旗、多功能萬用燈，更徵選109名1月1日出生的市民擔任國歌領唱嘉賓。副市長楊瓊瓔16日號召元旦寶寶踴躍報名領唱，民政局副局長盧政遠為元旦出生的寶寶率先報名，一起迎接新年到來。

市府民政局16日在台灣大道市政大樓舉辦「喜迎元旦、富市台中」元旦升旗典禮，楊瓊瓔表示，這次元旦升旗典禮除邀請109名元旦寶寶領唱國歌，現場也將發放1萬支小國旗、1萬個多功能萬用燈，歡迎參加升旗典禮，共同迎接新年。

民政局指出，當天109名元旦寶寶將身穿元旦寶寶創意T恤、頭戴國旗帽領唱；迎旗儀式將由台中女中儀隊擔任旗手，進場國旗將加大為以往尺寸的4倍；當天更將有東南亞最大的LED電視牆轉播實況。

今天元旦升旗典禮記者會，也播放市府29局處發揮巧思製作的元旦升旗典禮宣傳短片，包括市議員劉士州、民政局副局長盧政遠等人均出席邀請市民一起迎新年。

(中時 )