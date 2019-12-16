今年球季後各隊總教練異動頻繁，中職四隊全換教頭，不只洪一中轉任富邦悍將總教練拋出震撼彈，中信兄弟、Lamigo桃猿、統一獅也將在新球季換帥。明年球季不僅有味全龍參加二軍賽事亮點，樂天新球團的加入，以及各隊總教練帶來新氣象，都未打先轟動。

Lamigo桃猿留不住生涯累積884勝的「諸葛紅中」洪一中，富邦悍將大手筆挖角成功，目標直指總冠軍，此外還可能帶走一波猿隊的教練團成員。再加上洋投索沙確定回歸，陣中還有羅力這張王牌，雙洋投加冠軍教練，富邦悍將在開季前氣勢就先贏一半。

中信兄弟16日正式宣布原首席教練丘昌榮接任新教頭一職，是隊史第3位本土教練，也正式結束兄弟近3年找來外籍總教練的「美式」球風。

統一獅則由「大餅」林岳平升為一軍代理總教練，不過他2017年才轉任教練，資歷不深、年紀34歲也是五隊最年輕，是否能讓統一獅谷底反彈，也值得關注。

其中接手桃猿的樂天集團明日將召開記者會，除了公布新隊名之外，隊史首位總教練也會一併宣布，預計由原打擊教練曾豪駒上任。

中職三十年球季結束，各隊總教練大搬風，誰能在明年展現執教手腕，洪一中轉隊後能否延續「冠軍教頭」稱號，都讓新球季未演先轟動。

(中時 )