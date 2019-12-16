台北畜產公司前總經理楊嘉仁被降調去掃廁所事件，姚量議指出，自己身為雞農，無論清雞屎、掃地等工作，對他而言沒有貴賤區分。（圖/摘自姚量議臉書）

周刊報導，前勞委會主委、亞航董事長盧天麟命令亞航前總座去當警衛，被視為繼台北畜產公司前總經理遭貶去掃廁所事件後，疑似再爆職場霸凌。

台北市畜產公司前總經理姚量議繼去年6月「被請辭」後，今年又回鍋當總經理，對於前任總經理楊嘉仁被降調去掃廁所，姚量議強調，當時是因為人手不足，不僅前任前總經理去掃廁所，他自己也有去掃，沒有所謂的霸凌。

由於今年台北市長柯文哲到中南部的行程，被認為是「輔選大將」的姚量議幾乎都跟隨在旁，引發外界質疑姚量議重掌台北畜產是酬庸。姚量議去年中以「完成階段性任務」為由閃電請辭，轉任中央畜產會副執行長。不過，姚量議在柯文哲今年初的南部行、大甲媽遶境時，被直擊多次陪同、牽線產業座談，時隔2個月，就傳出姚量議回鍋，除了姚量議回鍋被貼上酬庸標籤外，畜產公司也被質疑管理亂象叢生。

根據知情人士向本報爆料，公司近年出現不少「幽靈員工」，不做事乾領薪水，人多到連哺乳室都被悄悄改為辦公室，「1年多花公司數百萬，到底有沒有做事，大家心知肚明」。姚量議則回應「我是不是酬庸，大家會看得很清楚！」，表示自己是「雞二代」出身，長期在相關產業工作，對於畜產政策也有一定的了解，職務可受公評。

(中時電子報)