最懂台灣消費者的5＋X休旅新物種 LUXGEN URX正式上市。（納智捷提供）

裕隆自主品牌納智捷全新URX正式上市，預接單首度破千，總經理蔡文榮將這次預接單的好成績歸功於廣大台灣消費者長期以來給予納智捷的支持與指教。

蔡文榮說，納智捷作為台灣自主品牌，長期傾聽消費者的聲音，這正是URX能獲得各界肯定的關鍵，就是在地化的設計與驗證。每個人在接觸URX後，一定都能感受到納智捷如何為台灣消費者「量身訂做」這台車。

為了回饋消費者的熱情，納智捷也拿出了最有誠意的正式售價：以搭配舊換新最低不到80萬的價格就可以擁有超過200萬進口車才擁有的ARD擴增實境動態抬頭顯示系統，85萬元以下就可以擁有為國人安全量身打造的ADAS，具競爭力的產品力與價格，勢必將為銷售再帶來一波高峰！URX五人ARD智行款：84.8萬、五人ADAS智駕款：89.8萬、五人AR環景款：94.8萬、五人旗艦款：97.8萬、七人旗艦款：111.9萬。

因URX預售反應熱烈，訂單已超過原規劃農曆年前可交車數量，即日起購買URX預計2月交車，雖然預售早鳥優惠已截止，但為了持續回饋消費者，即日起至1／22止，凡購買URX除了享有60萬36期零利率 或4萬元紅利金，還可享有“新春鴻運禮“：包含升級腳踢感應式尾門、新春加油金8,888元及政府舊換新5萬元不必等多項優惠。

URX針對台灣三代同堂的7人座家庭需求，設計了從1人通勤、3人小家庭溫馨接送、到全家大小7人一起出遊，全部都能對應的「5＋X多元車室空間變化」；面對台灣地狹人稠、機車密度超高的交通特色，以及瞬息萬變的複雜行駛路況，全新URX不僅貼心設計了「開門防撞系統」，守護駕駛者與用路人的安全，更以豪華進口車等級的先進ARD＋ADAS系統，結合AI自然語音助理「小納」，讓駕駛開車不必再低頭而分心。

尤其是ADAS的研發過程，LUXGEN特別與歐洲七大安全實驗室之一IDIADA協力開發並通過嚴謹的安全驗證，並於台灣實地進行道路測試與調校，努力為台灣消費者量身訂做、費心設想的前提下，期盼帶給國人「最懂台灣的」國際級車輛安全科技，盡心守護您與家人的安全。

(中時 )