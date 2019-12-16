台汽電董事長張明杰強調過去台汽電在陸域風場的運維經驗，未來可進一步提供太陽能光電與離岸風機的在地、就近維運管理，有助於落實離岸風電運維人才與產業本土化。（謝瓊雲攝）

台電董事長楊偉甫強調會全力協助彰化縣政府通過彰化漁港改建離岸風電運維碼頭工程的環差審查，讓運維碼頭盡快動工。（謝瓊雲攝）

星能董座蔡進發表示，台電彰濱太陽能光電廠裝置容量高達100MW，陸域35座風機，加上許多投資離岸風電的外商，未來都是再生運維中心服務的對象，將會積極招募培訓在地風電運維人才。（謝瓊雲攝）

彰化縣副縣長洪榮章致詞時特別強調，彰化縣政府從未反對離岸風場的發展、沒有反對發展綠能，而是是反對躁進的能源政策，希望綠電、再生能源政策能朝務實穩定方向發展，與彰化共好、共榮。（謝瓊雲攝）

全台首座再生能源運轉維護中心16日在鹿港彰濱彰化漁港旁基地動土，預計明年10月正式完工營運；旁邊彰化漁港改離岸風電運維碼頭工程，仍在環境差異審查中，台電董事長楊偉甫強調會全力協助，讓彰化縣政府明年順利動工。

台電董事長楊偉甫、台電轉投資的台灣汽電共生公司董事長張明杰與其下子公司星能公司董事長蔡進發，彰化縣副縣長洪榮章都出席動土典禮，斥資5億元興建運維中心將整合陸域、離岸風電，與地面太陽能光電等服務，預計2025年前共提供150個職缺。

張明杰表示，台汽電攜手星能積極參與再生能源開發、興建與運維業務，過去已有5年承攬台電陸域風電運維的穩健經驗，此次經一年多籌畫，並遠赴歐洲考察，比照歐洲經驗建置專業運維中心，供人員、料件與監控使用。

蔡進發說，星能公司目前承攬台電示範風場陸域工程、沃旭離岸變電站都在施工中，是全台最大陸域風機本土廠商；運維中心占地4640平方公尺、樓地板面積11400，針對離岸風場進行客製化設計，除了一樓全部作為備品倉庫，其他樓層還有監控室、訓練教室、辦公室、會議室、宿舍、餐廳與地下停車場等。

蔡進發表示，未來星能將提供離岸風電，海上風機、變電站與水下基礎結構等服務，日前已送18名風機技師人員接受海事協調、風場監控等訓練，做為種子運維人力，未來也將與中部院校合作招募相關人才，進行培訓；明年運維中心正式運轉後，每座100MW風場預計需求12位專業人力保養維護，初期培訓將先比照陸域風場人才，平均月薪70K以上。

(中時 )