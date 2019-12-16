桃園市第四選區立委候選人鄭寶清日前被影射幫遠航「喬事」，鄭寶清16日到桃園地方法院遞狀提告部分媒體違反《選罷法》意圖使人不當選。鄭說，自己單純接受陳情，邀集相關單位舉辦協調會，卻在選前被抹黑，希望司法還自己清白。

鄭寶清表示，當初邀集「遠東航空高雄馬公線票價調整案及旅客預付票款信託契約檢討」，是因為航空業者陳情。自己認為遠航涉及到眾多旅客權益，才邀集相關單位檢討，該場協調會並未有結論。會後自己要求相關機關依法處理，後續狀況並不知情。

他又說己近4年擔任立委以來，接受民眾陳情案件多達5、6000件，只要民眾陳情，和服務團隊都會進行了解，若覺得影響重大，或者不合理之處，都會邀集相關機關討論。鄭強調，一直以來都是秉持為民服務的精神做事，沒想到遠航的狀況，會牽扯到自己。

「被抹黑到很無奈！」鄭寶清說，自己當初立法，對無預警結束營業的航空公司負責人，除了罰款，還要負起刑責，這條法案的通過，也讓他得罪不少航空業界人士。但有特定政黨為了選票，質疑他護航遠航，希望藉由提告，請司法還他清白，也遏止不良選風。

(中時 )