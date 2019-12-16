棧酒食吧SIP Gastrotaphouse冬季推出新菜單共20多款菜色，跨年當天提供50份雙人套餐，菜色超級豐盛。棧酒食吧授權使用

「棧食酒吧」餐廳推出全新菜色，正好趕上溫馨聖誕節與繽紛歡樂的跨年夜！身為肉食主義者的棧系列餐廳總經理曾威瀚，和擅長義式及秘魯料理的主廚沈建騰一起玩創意，聯手推出世界廚房菜單，搭配多款特色精釀啤酒，1280元無限暢飲，一起嗨到2020！

「棧食酒吧」新菜色延續了棧系列直火炭烤牛排的主軸，更增添世界各地主食品項。菜單以「世界廚房」概念出發，匯集走跳全球各地吃遍的各地料理特色，再結合主廚對異國風味料理的創意玩味，推出20道新菜色。其中最受矚目的炭烤肉食「火烤現削電臀牛」更是讓肉控們直呼過癮！跨年夜當天提供50套雙人精選套餐，請饕客們把握時間訂位！

「火烤現削電臀牛」用直火將牛臀肉烤到外脆內嫩，再桌邊服務切薄片配塔可一起食用。棧酒食吧授權使用

現削的美國牛臀肉外表焦香、內裡軟嫩帶著嚼感。棧酒食吧授權使用

（圖說：「火烤現削電臀牛」用直火將牛臀肉烤到外脆內嫩，再桌邊服務切薄片配塔可一起食用。棧酒食吧授權使用）

餐廳招牌推薦的「火烤現削電臀牛」，堅持直火精神，選用美牛牛臀上蓋肉直接火烤，保留一大段脂肪部位，具有嚼勁且香氣四溢。棧酒食吧更貼心安排主廚「現削薄片」的桌邊服務，方便消費者食用。肉盤搭配的Taco還加上台式醃菜和烤玉米，包裹牛臀肉一起入口，一口吃進西式與台味的創意菜。

「烏魚子干貝燉飯」是南義的料理，沒有多餘醬汁，海味鹹香又清爽。棧酒食吧授權使用

擅長義式料理手法的主廚，端出拿手絕活「義式燉飯」。採用台灣本土在地鮮味混合日本風溫泉蛋與法國香腸，每一口都吃得到台灣在地烏魚子與米飯結合的香氣，還有充滿台灣味的櫻花蝦！日本生食級干貝與燉得軟嫩的章魚腳，還撒上Padano Cheese增添鹹香滋味，各國風味的融合，將世界廚房料理一詞發揮得淋漓盡致。

「油封豬肉五花肉」以油封鴨概念低溫油封，從醃肉到上桌耗時三天。棧酒食吧授權使用

這道看似單純的「油封豬五花肉」，入口後卻讓人大感驚艷！清脆爽口不油膩的豬五花，其實製作過程繁複，需耗費三天三夜製作，絕對是必點料理！先利用蘋果泥的酵素，把五花肉裡面的油脂軟化去膩，再用茴香、紅椒粉等十多種香料浸泡三天三夜後，再將五花肉泡入牛油內，仿效油封鴨料理概念，以低溫烘烤三至四個小時，最後高溫油炸，逼出五花肉的油脂。料理過程繁瑣的油封豬五花入口只有酥脆鹹香，毫不油膩，絕對是涮嘴秒殺的菜色。

別具工業復古氛圍的棧酒食吧。棧酒食吧授權使用

「棧酒食吧」有著濃濃的工業復古氛圍，以吊著溫潤燈光的吧台迎人入座，水泥牆面上的冷調藝術風格塗鴉底下，是以黑色鐵網與金色字母拼出的精釀啤酒名稱，維持15至18種來自世界各地的精釀啤酒，以酒佐餐，新菜單的推出也提供多款精釀啤酒1280喝到飽。充滿節慶氛圍的12月份聖誕大餐與跨年套餐內容包含沙拉、兩份開胃小食、一款嘴饞澱粉、兩道麵飯類主食、一道分享肉食與一款甜點，並有塔可四入組以及兩份酒飲，加起來多達九道菜與兩杯飲料，在棧酒食吧恣意享受世界美食。

Shop info_棧酒食吧SIP Gastrotaphouse

地址：台北市敬業三路123號ATT 4 Recharge一樓

電話：（02）7706-1698

時間：11：00～22：00，周五、周六11：00～23：00

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(中時電子報)