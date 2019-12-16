大陸國盛證券研究所16日公布對全國31個省市2020年地方政府還本付息壓力估算顯示，除上海市整體償債壓力有所減小外，其餘各省市償債壓力均增大。從增長幅度看，吉林、青海、貴州償債壓力顯著增大，較2019年提升超過25個百分點，內蒙古、甘肅和雲南提升超過20個百分點。

報告表示，上述口徑包括地方政府債和城投債。其中負債端為2020年當地地方政府債和城投債還本付息額，收入端為2019年預算草案披露的各省市2019年一般公共預算收入和政府性基金收入預計數。

從2020年地方債和城投債還本付息總額（一般公共預算收入＋政府性基金收入）指標看，貴州和青海2020年地方債和城投債償債壓力較大，均超過70％ 。

從利息保障倍數來看，青海、甘肅和貴州較低，均低於三倍。重慶、廣西和天津低於四倍。而上海、廣東、河北和山西利息保障倍數較高，均超過10倍。

債務結構方面，2020年全國各省市城投債還本付息額共計人民幣（下同）28,548.4億元，地方債還本付息額共計28,187.3億元，二者體量相當，但各省市之間分化明顯。

2020年地方債到期量較2019年增長較多，是各省市償債壓力增大的主要因素。除河北、陝西、湖南、寧夏、山東2020年還本付息總額中城投債佔比較2019年有所提升，西藏與上年持平外，其餘各省市佔比均有所下降。

從城投債還本付息額變動看，2020年西藏、河北、雲南城投債還本付息額增長較快，增速均超過50％，吉林、山西、福建、江西和天津增速超過40％。陝西、寧夏、浙江增速超過30％。而上海、海南城投債還本付息額下降超過30％。

從城投債償債壓力變動看，天津、雲南2020年城投債償債壓力較2019年提升超過10個百分點。江西和吉林提升超過九個百分點。四川、江蘇、福建、重慶提升超過五個百分點。而上海、北京、遼寧、海南、廣東和貴州城投債償債壓力略有下降。

從利息保障倍數變動來看，西藏、四川和吉林下降幅度較大，分別為47.5％、28.4％和28.3％。而海南和廣東增幅較大，分別較2019年增長12.2％和8.6％。

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