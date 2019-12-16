中國國務院總理李克強16日表示，香港修例風波延續至今，對社會造成損害是多方面的。港府要繼續努力依法止暴制亂，恢復秩序，並抓緊研究香港經濟社會發展中的一系列深層次矛盾問題。

香港特首林鄭月娥14日啟程前往北京進行年度述職，早上獲李克強接見。

李克強對林鄭月娥表示，中央政府將一如既往堅定貫徹一國兩制方針、一如既往堅定支持她與港府依法施政，堅定不移維護香港長期繁榮穩定。

李克強表示，當前香港的經濟已出現明顯的下滑，多個行業都遭到了重創，可以說是面臨著前所未有的嚴峻複雜的局面。

他對林鄭月娥表示，她帶領政府全力維護社會穩定，也公布一系列保企業、穩就業的紓困舉措，這些都是迎難而上；政府為港府所作的努力是予以充分肯定的。

李克強並指，香港現在仍未有走出困境，政府要繼續努力依法止暴制亂，恢復秩序，並抓緊研究香港經濟社會發展中的一系列深層次矛盾問題，維護香港長期繁榮穩定。

「逃犯條例」修訂引發的社會動盪已持續半年，社會事件對香港GDP影響達兩個百分點，其中旅遊、零售、餐飲等行業均受到重創。

(工商 )