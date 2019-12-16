有鑑亞太環保、工安意識抬頭，相關應用需求升級愈顯加溫，杜邦（Dupont）宣布推出NomexR全球織品組合解決方案，專為亞太市場的石油＆天然氣、公用事業和製造業設計，提供工人所需、兼具舒適、耐用度之防焰（FR）和電弧防護（AR）。

杜邦先前推出杜邦個人防護裝備（Dupont Personal Protection），為安全管理人員帶來精簡的解決方案。NomexR全球產品組合賦予織品全球標準認證，並簡化個人防護裝備（PPE）的全球規格和採購流程，滿足業界PPE的需求。

杜邦表示，NomexR全球織品組合解決方案是杜邦個人防護裝備產品組合的延伸，包括用於切割和機械防護的KevlarR醯胺纖維、用於化學液體和氣體危害保護的TychemR服飾、用於乾微粒危害保護的TyvekR服飾。TychemR和TyvekR等服飾也已在亞太區杜邦公司的分銷通路推出。

全球每年工業勞工都面臨著與高熱、烈焰和電弧閃光等事件相關的嚴重傷害。因應石油＆天然氣、公用事業和製造業等領域客戶需求，杜邦訴求以科學、量身打造專屬解決方案，推出個人防護裝備，能讓安全管理人員在全球各地獲得認證的工作服。

杜邦個人防護裝備全球主管David Domnisch指出，杜邦個人防護裝備從急救人員到工業勞工，提供各式各樣的個人防護解決方案，包括業內最受信任且創新的品牌，如KevlarR、NomexR、TyvekR和TychemR。

如今，每年有超過一百萬的工人信任並穿著NomexR，這款針對多種危害的新型織品組合解決方案在熱暴露、電弧等傷害下能達成或超過國際標準。

此外，杜邦採用ThermoManR和ArcManR評估系統對NomexR織品解決方案進行測試。DuPont ThermoManR是一款真人大小的人體模型系統，身上配有122個熱感測器，穿戴測試服，在超過1800°C以上的溫度下焚燒，確保模擬條件下能取得產品最大效能。

(工商 )