投行美銀美林16日發表報告表示，現時斷定中美貿易戰降級能持續下去仍言之尚早，並預期在美國總統大選之前，貿易戰休戰期間未必能風平浪靜；兩國就貿易和技術方面之戰可能在大選後再次升級。

中美13日宣布達成「第一階段」協議，美銀美林報告表示，協議內容較該行的基線預測略佳，若最終落實，將可達至可預見的停火期，有助穩定全球貿易環境。

然而，報告認為，現時作出中美貿易戰降級能一直持續的結論則為時尚早。由目前至簽署正式協議期間，法律及行政過程是否都能正確執行、雙邊貿易會否馬上反彈仍有待觀察。此外，一些具挑戰性及敏感的議題，例如美國對華為的禁售令問題則未包括在中美首階段協議內。在缺乏大規模的電子產品及軟體的訂單下，中國增加進口的目標可能會受到威脅。

此外，在中國增購美國農產品方面，美方一直竭力推動中國達成500億美元農產品購買規模，但中國官員周五表示，採購規模細節將在晚些時候公佈。

美銀美林表示，多家媒體報導指中國承諾於2020年購買價值400億美元以上的美國農產品，但以中國2012年及2014年每年進口287億美元美國農產品的峰值來說，400億美元以上的進口規模將較困難，儘管並非沒有可能。

報告稱，如考慮到中國2018～19年進口較少所留下的缺口、中國食品價格上漲及豬肉供應短缺，以及由其他國家轉移的潛在訂單，由美國進口400億美元以上的任務或許不那麼艱鉅。畢竟，中國2018年自全球其他國家進口農產品達到1,370億美元，部份可能會逐漸轉向美國產品。

至於中美首階段貿易協議的另一部分涉及中方承諾在未來兩年內增購2,000億美元美國商品與服務。美銀美林估計，這意味著於2020年和2021年，中國從美國的進口總值將實現56％的年增長。

報告認為，中美達成雙邊協議為減少貿易動蕩的機會，進入「貿易戰之風眼」，兩國作出讓步達至停火值得稱許，但報告相信，在美國總統大選之前，停火期保持不變存在風險。

報告並指，相信兩國的爭論和辯論在2020年很可能仍不會消失，而貿易和科技戰可能將在美國總統大選後再度升級。換句話說，現時充其量只會看到未來是一個嘈雜的停火時期。

中美13日宣布達成第一階段協議，美方降低對中國商品的部分關稅，以換取中方增購美國農產品等商品。而中國國務院15日表示，原計劃從12月15日起對原產美國的部分進口商品加徵關稅措施暫不實施；而其他對美加徵關稅措施繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。

(工商 )