勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所16日發布2019年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」評選結果，台灣共77間企業登上榜單，綜觀亞太區各國，則以大陸表現最為亮眼，入榜企業總數高達140家位居第一，前10強中有6家為大陸企業、台灣榜首「中裕新藥」則衝上第3名，榜首則由澳洲人才媒合平台「WithYouWithMe」拿下。

2019年500強評選入榜企業平均營收成長率717%，僅次於2018年987%的表現；前10強平均營收成長率高達8569%。此外從產業面觀察，生技醫療產業平均成長率為1080%亞太最高，其次依序為媒體970%、綠能科技833%、軟體669%、通訊539%與硬體522%。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇表示，今年台灣於500強中共入榜77家，占入榜家數15%，僅次於大陸及澳洲，相較去年91家微幅下滑。而今年入榜產業以「硬體」為主流共45家，支撐高科技市場成長動能。

(旺報 )