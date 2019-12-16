年關將近，你是否也在為即將到來的農曆年精打細算，期待能讓自己跟家人過一個好年？一項由 Reach Mobile 在今年 10 月至 11 月期間進行的用戶調查顯示，絕大多數使用「網路吃到飽」服務的消費者，事實上都是超付，為了許多自己所沒有使用到的服務付費！如果你近期覺得經濟上有很大挑戰，好好了解一下自己使用的資費是否可以調整為更合適、更節省的方案，絕對是個不會錯的方法。

美國全國廣播公司 NBC 旗下的 WTHR 網站報導， Reach Mobile 在今年 10 月至 11 月期間，訪問了 400 位美國地區選用網路吃到飽用戶，發現的結果十分驚人。統計報告指出，有超過 90% 的行動網路使用者，每個月帳單金額超過美金60元(約NT$1828)。而統計顯示，受訪者中有約三分之一每個月網路流量不到 5GB，85% 的受訪者每個月網路流量不到 10GB。代表這些使用者實際上雖然選擇了網路吃到飽方案，但實際上網路用量都很低，所支付的帳單金額遠過於他們所使用的。

今年內推出了社會責任專案的 Reach Mobile 執行長 Harjot Saluja 指出，每個人都需要吃到飽網路服務的想法，只是基於一種概念與感知，並非事實。而他們之所以選擇進行這項調查，就是認為大多數美國人都認為他們需要網路吃到飽方案。這是因為他們並不了解到自己每個月行動網路流量有多少，而認為電信服務的廠商應該要提供給用戶更為透明的使用報告。

因此，該統計報告建議，使用行動網路的消費者應該要更明確的了解自己每個月的網路使用量，來選擇最適合自己的方案。如果網路使用量沒有這麼高，事實上根本不需要選擇(高價的)網路吃到飽方案。

在台灣，網路吃到飽是大多數人都會選擇的方案，這跟2018年電信商的 499 之亂不無關係，成就了台灣到處提供低價網路吃到飽的現象。各國行動網路使用者的型態不一，雖然上述報告統計，美國地區 85% 使用網路吃到飽方案的用戶每月網路流量低於 10GB，但根據 2019 年 3 月台灣大哥大的統計數計，用戶平均每個月的網路流量高達 24GB，大幅超越了聯合國國際電信聯盟（ITU）預估 2022年全球平均每月傳輸量的12.1GB的標準，顯示出台灣人對於行動網路的依賴。根據台灣大哥大方面提供的資訊，台灣因為智慧型手機普及率高，養成用戶喜愛追劇、聽線上音樂還有玩遊戲的習性，連帶推升了每月網路使用量。

可以見得，台灣本地與美國當地行動網路使用者的樣貌相當不同，雖然平均網路流量更高，但也不能排除仍舊有一些選擇網路吃到飽的用戶，每個月網路流量可能不高的情況。接近年底之際，如果你正好到了更換電信方案的時機，不如好好查看一下過去的帳單或者登入所屬電信業者的網頁，細查自己的行動網路用量，選擇一個最適合自己、最省荷包的方案！

(中時電子報)