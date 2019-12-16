今年土地交易最大買方依然是建商稱霸，據瑞普萊坊市場研究部統計，截止到12月16日，共砸了2,290億元補庫存，佔整體交易的75%；其次為製造業的268億元，佔8.7%，及壽險業259億元，佔8.4%。盤點今年十大土地交易，除了兩筆地上權外，建商搶佔另外八席，更有六家建商獵地超過百億，包括：中石化372億元，寶佳機構(寶佳建設、櫻花建設等)205億元，興富發集團(興富發建設、潤隆建設)187億元，豐邑機構(豐邑建設、豐謙建設等)172億元，茂德機構(和碩開發)117億元，元利建設113億元。

黃舒衛表示，資金寬鬆、回台投資、公共建設、剛性需求等四大支柱將帶動建商持續全國跨區找好物件，預期明年還會外溢到公辦都更、聯合開發、地上權等各類投資機會。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，展望2020年，還有台北市世貿三館及國泰營區地上權案、新北市捷運環狀線秀朗橋站及景平站招商，台中市捷運綠線年底通車及G9站聯開案，高雄市輕軌周邊土地開標，鐵道局高鐵桃園新竹台中站周邊開發案，預計明年土地市場持續發熱，並帶動未來3-5年的建築投資效益的持續發酵，有效拉動內需市場動能。

據瑞普萊坊市場研究部統計，截止到12月16日，全台土地(含地上權(交易已達新台幣3,069億元，較去年增加59.8%，更是房市歷史新低2016年的750億4倍以上。六都除了高雄市外，其他都有雙位數的成長。台北市因單價高，又有高總價的372億京華城、信義行政中心地上權、信義計畫區D3等大案加持，交易總金額達920億元，較去年361億元，增加了155%，交易總金額及年增率皆排名第一，成為雙料冠軍。

黃舒衛說，台北市前十大交易裡，只有一筆內湖區潭美段是住宅區土地，其他全為商業區，或北士科的科專區，連信義計畫區最後一張純豪宅建照的D3土地，都變更為豪辦，可見目前北市的商業不動產的投資、需求兩頭旺。且在市中心一地難求之下，需求將延燒至內科、大直、北士科等科技產業廊帶。

(時報資訊)