威潤(6465)今(16)日最新宣布，繼11月正式與日本最大的汽車零件製造商簽訂開發合約、成為其供應商後，再傳出協助日本某知名車廠開發車聯網通訊盒(Telematics Box,T-Box)產品有成，成為目前市場上唯一一家以自有品牌起家，但是已有前裝市場(Original Equipment，OE)專案經驗的廠商。

威潤過去多專注於後裝市場(After Market，AM)自有品牌衛星定位監控產品之開發與行銷，除獲得多項成就與肯定外，也逐步吸引多家知名車廠洽談合作，據悉，威潤2018年底接獲日本某大車廠車聯網通訊盒開發案，與該車廠直接對接，並成功開發出100%客製化、高附加價值的車聯網通訊盒產品。

法人認為，此專案經驗讓過去專注於後裝市場開發、並於全球建立龐大客戶群的威潤邁入新的里程碑，除了建立完善且符合車廠要求的設計開發流程外，也進一步熟悉與車廠對接的語言、習慣及品質要求，透過此開發案的經驗順利取得前裝市場入場券，法人分析指出，車聯網通訊盒產品訂單不僅裝機數量大，訂單能見度也相對明朗，威潤於此專案累積的車聯網通訊盒產品開發經驗與實績，將有利於未來其他車廠客戶的開發，有望成為推升後續營運成長的另一個強勁動能。

威潤幫某日系車廠所開發的車聯網通訊盒具備WiFi熱點分享功能，車主僅需透過手機app操控，即可輕鬆於遠端進行車輛位置追蹤、引擎及車門開關、空調控制、喇叭及燈光控制、防盜系統啟動與油量管理等客製功能，提升使用便利性，此外，威潤車聯網通訊盒能精準讀取車輛引擎相關數據及協定，並持續將各種參數回傳至雲端平台進行分析，進而判斷車輛零件的耗損狀態，協助車主預先獲知潛在的零件故障資訊。車廠也可以藉由提供車主預測性維修的相關資訊，確保車主定期至原廠進行保養，有效提升顧客黏著度並增加保養費用收入。

(時報資訊)