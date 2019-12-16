根據知名市調報告顯示，自2004年以來，華碩(2357)商用型筆記型電腦已稱霸14年台灣市場銷售龍頭寶座，且華碩商用桌上型電腦與商用筆記型電腦銷售持續蟬聯2019年前三季台灣市佔冠軍，表現亮眼。其中，商用筆記型電腦今年以逾三成市佔居冠，而商用桌上型電腦也不遑多讓，至今年第三季為止，已連續19季穩踞銷售市佔第一，更以逾四成的優異佔比遙遙領先各競爭對手。

華碩聯合科技總經理林福能表示：「華碩旗下ASUSPRO系列積極深耕商用等專業領域，並成立商用技術團隊，致力為用戶打造愈臻完美的解決方案，以強大多工的整合性IT平台ASUS Control Center等獨家軟體支援與三年保固等貼心服務，讓華碩商用筆電與桌機成為許多企業採購首選。未來亦不改初衷，持續精進創新、滿足更多用戶全方位的產品使用需求，將華碩商用ASUSPRO系列品牌推升至嶄新境界，持續作為用戶最堅強的後盾。」

華碩11月集團營收新台幣346億元，年增7.78%，連續5個月單月營收較去年同期成長；11月品牌營收313億元，年增6%，本業表現穩健。展望第4季，華碩財務長吳長榮先前在法人說明會上表示，由於美中貿易戰的不確定性，華碩將積極管控中國大陸的出貨和庫存，可能影響第4季出貨量與營收，加上英特爾處理器仍有供貨不確定性，預期今年第4季營收與獲利將較第3季略減，但看好2020年每季的營收與獲利都能呈現正年成長。

(時報資訊)