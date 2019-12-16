台灣之星陸續結盟3C通路、電子商務平台、便利商店、量販店與金融機構等各大領域領導品牌，其中，跨界金融領域的創新商業模式一「辦門號享優惠貸款」專案，結合金融工具的便利性滿足用戶資金需求，截至11月底，帶動非手機商品專案成長近4成，台灣之星今(16)日宣布，再添跨界新夥伴，攜手凱基銀行推進金融商品再進化，申辦指定資費方案，月租388元起，即可享0.01%超低固定年利率優惠貸款申貸資格，免手續費，貸款金額最高達80,000元，即使沒有信用紀錄的年輕人，也有機會取得近乎無息的活用資金，不僅能用於貼補生活開銷，亦可藉由多元理財規劃投資獲利，其優於一般金融產品的超低利率，連將借貸本金投入定存都划算。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星今年7月首次跨界金融範疇推出「辦門號享優惠貸款」專案，從小規模試行到全面擴大適用用戶規模與申辦通路，創下電信金融商品銷售佳績，然而，台灣之星並沒有因此停下積極擴展合作版圖的腳步，於年前再下一城，攜手凱基銀行促成「辦門號享優惠貸款」專案再進化，挑戰市場最低利率，凡成為台灣之星用戶申辦指定專案，即享近乎無息、免手續費且最高金額達80,000元的優惠貸款，相較市場短期周轉型信貸平均利率，省下逾萬元利息。

伴隨年關將近，許多年輕小資族也在春節前出現「錢關」，面對歲末資金需求提升，台灣之星攜手凱基銀行特別搶在年前推出「辦門號享優惠貸款」再進化；即日起，凡年滿20歲、年齡加計貸款年限小於等於65歲的消費者至台灣之星全台實體門市，或指定用戶至台灣之星網路門市申辦「辦門號享優惠貸款」專案，綁約24個月，享網內語音互打免費、優惠貸款免手續費與超低0.01%固定年利率，依照用戶需求提供三款方案，包含上網吃到飽入門系列，月租388元、上網吃到飽勁速系列，月租799元、電話隨你講勁速系列，月租999元等。

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