▲暨南大學行政園區的校園美景及學校正對面珠仔山的美麗景緻。（楊樹煌攝）

▲暨大每年櫻花盛開時，不但是中部地區主要賞櫻勝地，在櫻花樹下感受「櫻緣暨會」更是一大享受。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學為讓莘莘學子營造具開闊競爭力的生涯規劃，成為孕育中台灣高等精英人才的搖籃。該校109學年度碩士班暨碩士在職專班已開始招生，歡迎有志向學者踴躍報考，開創學習新里程。

暨大今年度碩士班招生，共有25個碩士班，提供158個名額。報名自12月16日起至30日止，一律採網路報名。筆試日期為109年2月2日，分別在臺北、臺中及暨大3個考區同時舉行，考生可於報名時，自行選擇應考的考區。

暨大今年同時有8個碩士在職專班辦理招生，招生名額182名，均僅採書面資料審查及口試，免筆試！報名期間自12月18日起至109年2月18日止。有公共行政學系、東南亞學系、非營利組織經營管理碩士學位學程等在職專班。

並有管理學院高階經營管理碩士學位學程在職專班(EMBA)、光電科技碩士學位學程在職專班、終身學習與人力資源發展碩士學位學程在職專班、教育學院心理健康與諮詢碩士學位學程在職專班，及新成立的長期照顧經營管理碩士學位學程在職專班。

暨大位於台灣地理中心的南投縣埔里鎮，佔地約150公頃，為全國最美麗的桃花源學府，既可享受綠色原野優美風景，亦可浸淫學術風華之中。另該校已進駐中部科學園區，設有創業育成中心，產學訓資源密切結合，致力提升高科技產業競爭力。此外，為鼓勵優秀學生，並提供碩士班優秀學生獎勵金，凡符合獎勵規定者，最高可獲頒3萬元獎學金與免收2年全額學雜費及學分費。

面對就業市場的激烈競爭，暨大觀迎有志者尋求一個充實專業能力的學習場域，給自己一個加值人生的機會！詳細招生資訊，請至暨大網路報名系統http://www.exam.ncnu.edu.tw）查詢，簡章免費下載。招生專線：（049）2918305。

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